Luca Brecel heeft zondag in het Welshe Llandudno een tweede rankingtitel op zijn palmares gebracht. In de finale van het Scottish Open won de 26-jarige Limburger met 9-5 van de twintig jaar oudere Schot John Higgins.

'The Belgian Bullet' kon met een 6-2 voorsprong uit de namiddagsessie beginnen aan de tweede sessie en ging daarin gewoon op zijn elan door. Met subliem snooker potte hij breaks van 79 en 64 weg voor een 8-2 voorsprong. In de eerste sessie had hij al breaks van 96, 61, 104, 79 en 64 laten optekenen.

Zeldzame foutjes kostten Brecel het elfde en twaalfde frame. Higgins putte er moed uit en won nog een derde frame op rij, maar tot een echte comeback kwam het niet. Brecel maakte het af met een 127 century.

Het was de vierde rankingfinale voor Brecel. In 2017 won hij het China Championship. Runner-up was hij in 2016 in het German Masters en vorige week op het UK Championship.

Vijftiende op ranking

Viervoudig wereldkampioen Higgins won het Scottish Open in 1995 en 1996, in 1998 en 2016 verloor hij ook al de finale. 'The Wizard of Wishaw' heeft 31 rankingtoernooien op zijn palmares. Alleen Ronnie O'Sullivan (37) en Stephen Hendry (36) doen beter.

Brecel kreeg naast de 'Stephen Hendry Trophy' een cheque van 70.000 pond (82.000 euro) overhandigd. Voor Higgins was er 30.000 pond (35.000 euro). Op de Order of Merit stijgt Brecel van de achttiende naar de vijftiende plaats. Zijn hoogste notering tot nu toe is een elfde stek, eind 2017 en begin 2018. Higgins klimt van de zevende naar de zesde stek. Wereldkampioen Mark Selby blijft de nummer een, voor Judd Trump en Ronnie O'Sullivan.

Maandag gaat in het Engelse Coventry al de World Grand Prix van start. Daar staat Brecel in de eerste ronde tegenover de Noord-Ier Jordan Brow.

'Te goed'

'Brecel was gewoon te goed', gaf Higgins na afloop toe. 'Zelf voelde ik me heel goed, maar om Luca vandaag te kloppen was meer nodig. Thuis zitten nu wellicht jongeren te kijken die ervan dromen de nieuwe Brecel te worden, want hij is nu een van de beste spelers van de wereld geworden. Het is een echte schande dat hij niet naar het Masters kan (de top 16 na het UK Championship is geplaatst). Er moet duidelijk iets aan de kwalificatieregels voor dat toernooi veranderen.'

'Dit is geweldig', reageerde Brecel. 'Het was al een hele eer om een finale tegen Higgins te mogen spelen, moeilijk te geloven dat ik nog win ook. Dat ik het met die century kon afmaken, was een grote opluchting. De frames daarvoor had ik het wat laten hangen en als er iemand is waar je dat niet mag tegen doen, is het wel Higgins. Ik had de kans om er 9-3 van te maken, maar moest met 8-4 naar de kleedkamers. Dat interval was verschrikkelijk, ik was zo nerveus.'

'Ik won al eerder een toernooi, maar voor dit publiek winnen is zoveel beter dan voor die twee of drie toeschouwers in China'.

'Voor John Higgins heb ik enorm veel respect. Niet alleen als snookerspeler, hij is ook een geweldig persoon. Hij is een absolute grootheid en toch bijzonder nederig. De mooie woorden die hij over me zei, raken me dan ook.'

'The Belgian Bullet' kon met een 6-2 voorsprong uit de namiddagsessie beginnen aan de tweede sessie en ging daarin gewoon op zijn elan door. Met subliem snooker potte hij breaks van 79 en 64 weg voor een 8-2 voorsprong. In de eerste sessie had hij al breaks van 96, 61, 104, 79 en 64 laten optekenen. Zeldzame foutjes kostten Brecel het elfde en twaalfde frame. Higgins putte er moed uit en won nog een derde frame op rij, maar tot een echte comeback kwam het niet. Brecel maakte het af met een 127 century. Het was de vierde rankingfinale voor Brecel. In 2017 won hij het China Championship. Runner-up was hij in 2016 in het German Masters en vorige week op het UK Championship. Viervoudig wereldkampioen Higgins won het Scottish Open in 1995 en 1996, in 1998 en 2016 verloor hij ook al de finale. 'The Wizard of Wishaw' heeft 31 rankingtoernooien op zijn palmares. Alleen Ronnie O'Sullivan (37) en Stephen Hendry (36) doen beter. Brecel kreeg naast de 'Stephen Hendry Trophy' een cheque van 70.000 pond (82.000 euro) overhandigd. Voor Higgins was er 30.000 pond (35.000 euro). Op de Order of Merit stijgt Brecel van de achttiende naar de vijftiende plaats. Zijn hoogste notering tot nu toe is een elfde stek, eind 2017 en begin 2018. Higgins klimt van de zevende naar de zesde stek. Wereldkampioen Mark Selby blijft de nummer een, voor Judd Trump en Ronnie O'Sullivan. Maandag gaat in het Engelse Coventry al de World Grand Prix van start. Daar staat Brecel in de eerste ronde tegenover de Noord-Ier Jordan Brow.'Brecel was gewoon te goed', gaf Higgins na afloop toe. 'Zelf voelde ik me heel goed, maar om Luca vandaag te kloppen was meer nodig. Thuis zitten nu wellicht jongeren te kijken die ervan dromen de nieuwe Brecel te worden, want hij is nu een van de beste spelers van de wereld geworden. Het is een echte schande dat hij niet naar het Masters kan (de top 16 na het UK Championship is geplaatst). Er moet duidelijk iets aan de kwalificatieregels voor dat toernooi veranderen.''Dit is geweldig', reageerde Brecel. 'Het was al een hele eer om een finale tegen Higgins te mogen spelen, moeilijk te geloven dat ik nog win ook. Dat ik het met die century kon afmaken, was een grote opluchting. De frames daarvoor had ik het wat laten hangen en als er iemand is waar je dat niet mag tegen doen, is het wel Higgins. Ik had de kans om er 9-3 van te maken, maar moest met 8-4 naar de kleedkamers. Dat interval was verschrikkelijk, ik was zo nerveus.''Ik won al eerder een toernooi, maar voor dit publiek winnen is zoveel beter dan voor die twee of drie toeschouwers in China'.'Voor John Higgins heb ik enorm veel respect. Niet alleen als snookerspeler, hij is ook een geweldig persoon. Hij is een absolute grootheid en toch bijzonder nederig. De mooie woorden die hij over me zei, raken me dan ook.'