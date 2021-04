Sport/Voetbalmagazine start vanaf maandag 3 mei met een gloednieuwe podcast, over 60 jaar Europees Kampioenschap.

Verjaardagen zijn er om te vieren, moet voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini gedacht hebben toen hij het unieke concept van EURO 2020 voorstelde. Maar liefst 12 verschillende landen zouden een gaststad mogen leveren. En dat allemaal ter ere van de zestigste verjaardag van Europa's grootste landencompetitie.

Corona gooide roet in het eten en het hele circus werd een jaar verplaatst. En zo is het eerste EK in 1960 ondertussen al 61 jaar verleden tijd, maar dat weerhoudt Sport/Voetbalmagazine er niet van toch mee te schuiven aan de verjaardagstafel. Dat doet ze door twee voetbalgekke historici te laten grasduinen in de krochten van het EK-archief op zoek naar de spannendste verhalen en de strafste voetballers.

Pieter Van Walleghem is voetbalcommentator bij Eleven Sports en Gert Segers is webredacteur bij Sport/Voetbalmagazine. Zij openen vanaf 3 mei de deuren van Studio Henri en blikken terug op de roemrijke geschiedenis van het EK.

Ze gaan op zoek naar de geestelijke vader van het EK, nemen een kijkje in het Parc des Princes in 1960 en ontmoeten vier jaar later een gouden generatie Luxemburgers. Ze bestuderen het verhaal achter de beroemdste strafschop ooit, zoeken uit waarom de Joegoslaven eenzaam achterbleven in hun hotel in 1992 en herbeleven het sprookje van IJsland vijf jaar geleden.

Meer dan genoeg verhalen om u zes weken lang onder te dompelen in het grote EK-bad. Elke week een nieuw decennium en dat tot de langverwachte start van EURO 2020 met, hopelijk, een triomf van onze Rode Duivels. Alvast veel plezier en tot snel!

Verjaardagen zijn er om te vieren, moet voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini gedacht hebben toen hij het unieke concept van EURO 2020 voorstelde. Maar liefst 12 verschillende landen zouden een gaststad mogen leveren. En dat allemaal ter ere van de zestigste verjaardag van Europa's grootste landencompetitie. Corona gooide roet in het eten en het hele circus werd een jaar verplaatst. En zo is het eerste EK in 1960 ondertussen al 61 jaar verleden tijd, maar dat weerhoudt Sport/Voetbalmagazine er niet van toch mee te schuiven aan de verjaardagstafel. Dat doet ze door twee voetbalgekke historici te laten grasduinen in de krochten van het EK-archief op zoek naar de spannendste verhalen en de strafste voetballers. Pieter Van Walleghem is voetbalcommentator bij Eleven Sports en Gert Segers is webredacteur bij Sport/Voetbalmagazine. Zij openen vanaf 3 mei de deuren van Studio Henri en blikken terug op de roemrijke geschiedenis van het EK. Ze gaan op zoek naar de geestelijke vader van het EK, nemen een kijkje in het Parc des Princes in 1960 en ontmoeten vier jaar later een gouden generatie Luxemburgers. Ze bestuderen het verhaal achter de beroemdste strafschop ooit, zoeken uit waarom de Joegoslaven eenzaam achterbleven in hun hotel in 1992 en herbeleven het sprookje van IJsland vijf jaar geleden. Meer dan genoeg verhalen om u zes weken lang onder te dompelen in het grote EK-bad. Elke week een nieuw decennium en dat tot de langverwachte start van EURO 2020 met, hopelijk, een triomf van onze Rode Duivels. Alvast veel plezier en tot snel!