Luka Modric wint de Gouden Bal 2018

Luka Modric heeft gisteren in Parijs de Gouden Bal 2018 in ontvangst mogen nemen. De 33-jarige Kroatische middenvelder van Real Madrid, eerder dit jaar ook al winnaar van de FIFA The Best Award, bleef in het referendum van France Football met 753 punten de Portugees Cristiano Ronaldo, vorig jaar winnaar, ruim voor.