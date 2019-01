Maleisië mag paralympisch WK zwemmen niet langer organiseren na ban op Israël

Het internationaal paralympisch comité (IPC) heeft het WK zwemmen van Maleisië afgenomen. Het Aziatische land had Israël verboden deel te nemen aan het toernooi dat later dit jaar zou worden afgewerkt. Daarop besloot het IPC in te grijpen.