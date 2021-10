Bashir Abdi heeft in het stadhuis van Brussel de 93e Nationale Trofee voor Sportverdienste, een prijs die een atleet slechts eenmaal kan winnen in zijn carrière, mogen ontvangen.

Bashir Abdi: 'Indrukwekkend'

Uitreiking

De 32-jarige Belg van Somalische afkomst schitterde dit jaar met een bronzen medaille op de marathon op de Olympische Spelen. Abdi liep in het Japanse Sapporo in een tijd van 2u10:00 over de meet. Dat volstond voor een derde plaats en de eerste Belgische medaille op de marathon op de Olympische Spelen sinds Karel Lismont in 1976. Na de Spelen nam Abdi even rust, maar vorige week maakte hij opnieuw indruk op de marathon van Rotterdam. Onze landgenoot won en verpulverde het Europees record met een tijd van 2u03:36. Hij was daarmee veertig seconden sneller dan het vorige record. De Nationale Trofee voor Sportverdienste wordt sinds 1928 uitgereikt aan een atleet of sportploeg, die bijzonder goed presteerde in het voorbije jaar. Een jury, bestaande uit voormalige kampioenen zoals Eddy Merckx, Ingrid Berghmans en Jean-Michel Saive, kiest elk jaar de winnaar. Bashir Abdi is de opvolger van wielrenner Wout van Aert. 'De keuze voor Bashir is eens te meer een coherente keuze', reageerde Brussels burgemeester Philippe Close op de beslissing van de jury om Abdi aan te wijzen als winnaar. 'Hij wordt niet alleen beloond voor zijn optreden in Japan op de Olympische Spelen, een prestatie die veel mensen ontroerde, maar ook voor zijn records. Vorige zondag verbrak hij nog het Europees record op de marathon en vorig jaar pakte hij al het wereldrecord op de 20 km. Hij had ook de tweede beste tijd op het uur na Mo Farah. We zullen hem voor de tweede keer ontvangen op het stadhuis. Eerder mocht hij al op het balkon verschijnen na de Olympische Spelen.'Bashir Abdi reageerde vereerd. 'Het is indrukwekkend om mijn naam op die erelijst te zien staan', klonk het.'De erkenning komt deze keer niet alleen vanuit de atletiekwereld, maar vanuit de hele sportwereld. Dat is mooi om vast te stellen. Dit is mijn eerste prijs met zo'n uitstraling. Ik heb ondertussen de erelijst zien passeren en het is indrukwekkend om mijn naam daarop te zien staan. En ze zal er op blijven prijken. Heel fijn.'Door de coronapandemie kreeg ook Wout van Aert zijn trofee van vorig jaar nog niet. Beide topsporters zullen eind december, op een nog nader te bepalen datum, uitgenodigd worden om de trofee in ontvangst te nemen. Er werden dit jaar 44 atleten in overweging genomen voor de prijs. De jury vergaderde vanaf 10 uur en omstreeks 12 uur was er eensgezindheid over de winnaar.