Martin Solveig vraagt vrouwelijke winnares Gouden Bal om te twerken

Wat een historisch moment in het vrouwenvoetbal en de geschiedenis van de Ballon d'Or moest zijn, is gisteravond laat in Parijs uitgedraaid op een sisser. Dj en co-presentator Martin Solveig vroeg Ada Hegerberg, de vrouwelijke winnares, om te twerken.