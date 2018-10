Mary: "Voetbalschandaal is ideale zaak om te biechten voor strafvermindering"

"Dit is de ideale zaak om uit de biecht te praten voor strafvermindering", vindt strafpleiter Sven Mary. Dat heeft hij gezegd in een studiogesprek in VTM NIEUWS. Mary verdedigt voetbalmakelaar Karim Mejjati, rechterhand van Mogi Bayat, die in de cel zit voor zijn betrokkenheid bij het groot Belgisch voetbalschandaal.