De 20-jarige Chinees Yan Bingtao (WS-11) heeft zondag in het Engelse Milton Keynes het Masters gewonnen. In zijn eerste finale van een Triple Crown versloeg hij de ervaren Schot John Higgins (WS-6), de toernooiwinnaar van 1999 en 2006, met 10-8.

De 45-jarige Higgins kwam met een 3-5 voorsprong uit de eerste sessie, waarin hij breaks van 63, 98 en 52 wegpotte, tegenover 66 en 97 voor Yan. In de avondsessie leek Higgins zijn voorsprong meteen te gaan uitdiepen. Zijn 67 break werd echter nog uitgewist door een 57 clearance van Yan, waarna de jonge Chinees het frame op een herspotte zwarte bal won en er vervolgens via een 76 break 5-5 van maakte.

'The Wizard of Wishaw' antwoordde met breaks van 74 en 116, maar zag 'Yan the Man' dan dankzij breaks van 103 en 55 een 8-7 voorsprong nemen. Met een 63 hees de oude krijger zich nog een laatste keer langszij, waarna Yan 70 en 64 wegpotte voor 10-8 winst.

Yan is de eerste debutant die het toernooi met de top zestien van de wereld wint sinds Mark Selby (WS-4) in 2008. Ronnie O'Sullivan (WS-3) deed het in 1995, in een finale tegen John Higgins.

Op de erelijst volgt Yan Stuart Bingham (WS-12) op. Hij is de tweede Chinese winnaar, na Ding Junhui (WS-9) in 2011. Na zijn zege kreeg Yan de vetste cheque in zijn nog prille carrière overhandigd: 250.000 pond (281.000 euro), Higgins moest het als runner-up met 100.000 pond (112.500 euro) stellen, al kreeg hij ook nog 15.000 pond (17.000 euro) voor de hoogste toernooibreak: een 145 in zijn kwartfinale tegen O'Sullivan. Aan de Order of Merit verandert er niets, het Masters is geen rankingtoernooi.

