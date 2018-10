Mathieu van der Poel afgevoerd op draagberrie na zware valpartij

Nog voor het ingaan van de tweede ronde kwam Mathieu van der Poel zwaar ten val in een beekje waarbij hij zijn rechterenkel omsloeg. De Europese kampioen probeerde nog wel terug op de fiets te kruipen, maar kneep na enkele meters meteen zijn remmen dicht.

Nadien werd de Nederlander afgevoerd op een draagberrie, er wordt gevreesd voor een zware enkelblessure.

De Rapencross is de vierde Brico Cross van het seizoen. Zondag zou Van der Poel normaal gezien starten in Gieten voor de openingsmanche van de Superprestige, maar dat is nu zeer twijfelachtig.