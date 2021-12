Max Verstappen vindt dat hij niet eerlijk wordt behandeld door de stewards van de Formule 1.

'Het is mij wel duidelijk dat de regels niet voor iedereen hetzelfde zijn. Ik zie anderen dezelfde acties maken als ik, maar mij straffen ze en die anderen krijgen niks. Ik begrijp dat niet', zei de Nederlandse Formule 1-coureur in een virtuele persmeeting op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

De coureur van Red Bull kreeg vorige week twee tijdstraffen tijdens de chaotische Grote Prijs van Saudi-Arabië, een vanwege afsnijden van de bocht bij een inhaalpoging van Lewis Hamilton en een voor een aanrijding met zijn grote rivaal.

Verstappen eindigde als tweede en zag Hamilton in punten gelijk komen. Zondag valt de beslissing in de titelstrijd.

'Ik vind niet dat ik iets fout doe, maar op een of andere manier vinden de stewards dat ik straffen verdien. Ik ben het er niet mee eens omdat ik zie dat andere coureurs precies hetzelfde doen en met rust worden gelaten. Waarom ze mij moeten hebben? Ik weet het niet.'

