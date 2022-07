De bondscoach van de Belgische motorcrossers, Johan Boonen, zoekt sponsors voor de deelname van België aan het WK voor landenteams in het Amerikaanse Red Bud. De verplaatsing naar de VS is immers duur, wat de Belgische deelname onzeker maakt. Team Belgium krijgt wel steun van Foodmaker, een gezonde restaurantketen en maaltijdenproducent.

'Het is altijd moeilijk geweest om voldoende geld bij elkaar te krijgen om deel te nemen aan internationale wedstrijden, maar de verplaatsing naar de VS en de inflatie maken het project nu dubbel zo duur', zegt Boonen in een persbericht.

Het materiaal en de piloten overvliegen naar de Verenigde Staten, kost veel geld, maar ook ter plaatse is alles duurder geworden. 'Het totale kostenplaatje komt neer op ongeveer 80.000 euro om te kunnen deelnemen', zegt de bondscoach. 'We hebben nog maar de helft van dat budget ingezameld en komen dus nog 40.000 euro te kort. Foodmaker doet een duit in het zakje, en ook de bond sponsort dit keer uitzonderlijk. We zijn hen heel dankbaar, en doen een dringende oproep aan andere sponsors.'

Stefan Everts

België is een van de grote landen in het motorcross met vijftien overwinningen in de Motorcross der Naties, ook dankzij de hoogdagen van Stefan Everts en Joël Smets. 'Stefan Everts was zelfs onze eerste ambassadeur', zegt Foodmaker-oprichter en -CEO Lieven Vanlommel in het persbericht. 'Nu riskeren we met grote talenten als Jago Geerts en Liam Everts niet te kunnen deelnemen. Deze twee piloten zijn trouwens ook onze ambassadeurs. België maakt kans op een medaille en deze competitie wordt wereldwijd massaal bekeken. Zonde als we dat moeten missen.'

Het bedrijf steunt financieel, schenkt de kledij van het team en begeleidt de piloten met voeding. Daarnaast neemt Hans Corvers, teambaas van het Yamaha KEMEA-motorcrossteam, alle logistieke kosten op zich.

Foodmaker zegt nog te hopen dat andere Belgische bedrijven en investeerders zullen volgen.

