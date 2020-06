Iets meer dan de helft van de inwoners van Tokio is gekant tegen een organisatie van de Olympische Spelen in de zomer van 2021 in hun stad. Dat bleek uit een peiling die maandag werd bekendgemaakt.

51,7 procent van de ondervraagde personen zei te hopen dat de Spelen volgend jaar opnieuw worden uitgesteld of geannuleerd. 46,3 procent wilde de olympiade wel graag in de zomer van 2021 ontvangen.

Meer in detail wilde 27,7 procent een volledige annulatie en stemde 24,0 procent in met een tweede uitstel. 31,1 procent van de ondervraagden koos voor een ingeperkte olympiade, terwijl slechts 15,2 procent ongewijzigde Spelen wilde ontvangen.

Het onderzoek werd telefonisch gevoerd door persagentschap Kyodo en televisiezender Tokyo MX tussen 26 en 28 juni. 1.030 personen werkten mee aan de enquête.

De Olympische en Paralympische Spelen in Tokio werden eind maart met een jaar uitgesteld omwille van de wereldwijde coronacrisis. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het Japanse organisatiecomité verklaarden nadien meermaals dat een tweede uitstel niet tot de mogelijkheden behoort. Indien het event in de zomer van 2021 niet kan doorgaan, wordt het voor de atleten wachten tot in Parijs in 2024.

De Spelen moeten volgend jaar starten op 23 juli en eindigen op 8 augustus.

51,7 procent van de ondervraagde personen zei te hopen dat de Spelen volgend jaar opnieuw worden uitgesteld of geannuleerd. 46,3 procent wilde de olympiade wel graag in de zomer van 2021 ontvangen. Meer in detail wilde 27,7 procent een volledige annulatie en stemde 24,0 procent in met een tweede uitstel. 31,1 procent van de ondervraagden koos voor een ingeperkte olympiade, terwijl slechts 15,2 procent ongewijzigde Spelen wilde ontvangen. Het onderzoek werd telefonisch gevoerd door persagentschap Kyodo en televisiezender Tokyo MX tussen 26 en 28 juni. 1.030 personen werkten mee aan de enquête. De Olympische en Paralympische Spelen in Tokio werden eind maart met een jaar uitgesteld omwille van de wereldwijde coronacrisis. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het Japanse organisatiecomité verklaarden nadien meermaals dat een tweede uitstel niet tot de mogelijkheden behoort. Indien het event in de zomer van 2021 niet kan doorgaan, wordt het voor de atleten wachten tot in Parijs in 2024. De Spelen moeten volgend jaar starten op 23 juli en eindigen op 8 augustus.