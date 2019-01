MeToo in Zuid-Koreaanse sportwereld: 'Fysiek en seksueel geweld is ingebed in de structuur'

'We zullen dit jaar wellicht meer dan 1000 kinderen en volwassen atleten ondervragen om de waarheid naar boven te halen', was Choi Young-ae, de eerste vrouwelijke voorzitter van de Nationale Commissie voor Mensenrechten in Zuid-Korea, vastberaden, nadat een aantal atletes hun coaches van verkrachting hadden beschuldigd. De hashtag #MeToo is ook in de Zuid-Koreaanse sport trending, nadat tweevoudig olympisch kampioene shorttrack Shim Suk-hee (21) zei dat ze sinds haar 17e geregeld door de ex-coach van de nationale ploeg was verkracht.

Vorig jaar in januari, enkele weken voor de start van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, werd de coach ( Cho Jae-beom) levenslang geschorst door de schaatsbond. Na zijn veroordeling tot tien maanden gevangenisstraf wegens aanranding, was het aantal klachten tegen trainers in verschillende sporten - shorttrack, judo, taekwondo, voetbal en worstelen - niet meer bij te houden.

'Fysiek en seksueel geweld gebeurt helaas niet zomaar in onze sport, maar het is ingebed in de structuur. Een sportcultuur die medailles en prijzen boven alles plaatst, werkt geweld en misdadig gedrag in de hand', aldus nog Choi Young-ae, die hard uithaalde naar het olympisch comité van haar land. Een onderzoek in 2010 had al gewaarschuwd voor de gevaren van de topsportcultuur in Zuid-Korea - geleid door mannen -, waar kinderen op jonge leeftijd van school worden geplukt en in een sportinternaat met vaak extreem dominante coaches moeten opgroeien. 'Dat maakt onze atletes, vaak laaggeschoold, bijzonder kwetsbaar.'

Maar het olympisch comité legde de aanbevelingen, waaronder preventiecampagnes en een meldpunt voor gevallen van aanranding, naast zich neer. 'Een misdadige beslissing. Een land moet trots kunnen zijn op zijn sportprestaties, ja, maar het welzijn van de kinderen moet altijd op de eerste plaats komen.'