Zondag vindt in de VS de befaamde Daytona 500 plaats, de start en grootste race van het NASCAR Cup Series-seizoen. De nieuwe eigenaar van een van de teams? Basketballegende Michael Jordan (57). Waarom vliegt His Royal Airness nu rond in de autosportwereld?

Onlangs werd de nieuwe auto voorgesteld van 23XI Racing, het nieuwe NASCAR Cup Series-team van Michael Jordan. Een Toyota in rood-witte kleuren - een ode aan zijn verleden bij de Chicago Bulls - en met uiteraard het nummer 23 - Jordans iconisch shirtnummer - prominent op de zijkanten en op de motorkap.

De MJ-stempel is duidelijk merkbaar, van een team dat hij in september vorig jaar oprichtte door de licentie van Germain Racing te kopen. Minderheidsaandeelhouder wordt Denny Hamlin, een NASCAR-vedette die drie keer de Daytona 500 won.

De rijder van 23XI Racing wordt Darrell Bubba Wallace Jr (27), de enige zwarte, veelbelovende rijder in de NASCAR. Hij ging graag in op het voorstel van Jordan. Bubba zou als enige zwarte NASCAR-rijder immers gekoppeld worden aan de eerste zwarte hoofdeigenaar van een NASCAR-team sinds de pionier Wendell Scott tussen 1961 en 1973 voor zijn eigen team racete.

Strijd tegen racisme

Toen vierde in de VS racisme hoogtij, en dat is een halve eeuw later verre van verdwenen, ook in de nog altijd door blanken gedomineerde NASCAR. Nu de strijd om diversiteit en rassengelijkheid meer dan ooit een thema is, vond Michael Jordan de tijd rijp om met zijn eigen NASCAR-team te beginnen.

Als basketbalspeler hield hij zich op de vlakte wat betreft maatschappelijke thema's, maar de laatste jaren heeft MJ zijn sociaal engagement enorm opgeschroefd, met miljoenen dollars aan donaties voor antiracisme-organisaties.

En nu dus met 23XI Racing, waarmee hij een (verborgen) zwart publiek naar NASCAR-races wil lokken en kansen wil creëren voor zwarte rijders en medewerkers in de belangrijkste Amerikaanse autosportcompetitie.

Lees het hele verhaal over 'NascAir Jordan' deze week in Sport/Voetbalmagazine of in onze Pluszone.

