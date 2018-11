Mick Schumacher: 'Voorlopig zie ik alleen voordelen aan mijn achternaam'

Toto Wolff, de grote baas van Mercedes, keek aandachtig mee en genoot. Mick Schumacher domineerde het Formula 3 European Championship, waarin hij acht overwinningen pakte en met 57 punten voorsprong op de Brit Dan Ticktum zijn eerste Europese titel won. Groter kon het contrast met vorig jaar, toen hij zijn debuut vierde, niet zijn: slechts één keer op het podium en troosteloos 12e in de eindstand. 'Hij stond onder grote druk, ook omdat hij zo slecht aan het seizoen was begonnen ( negende plaats halfweg, nvdr), maar in het tweede deel van het seizoen was Mick...