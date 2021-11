Na een eerste aanloop in het Oostenrijkse Sölden eind oktober schiet het Wereldbekerseizoen in het alpineskiën komend weekend pas echt op gang, met twee slalomraces in Levi. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin (26) wil in die nieuwe campagne een gooi doen naar de titel van succesvolste skiër/skiester ooit.

De teller staat op 70. Het aantal Wereldbekerraces dat de nog altijd pas 26-jarige Mikaela Shiffrin al gewonnen heeft, op een totaal van 193 (36%). In de reuzenslalom in Sölden eind oktober was het al meteen prijs. Door in haar tiende seizoen op rij een manche te winnen telt Shiffrin nu respectievelijk 16 en 12 WB-zeges minder dan Ingemar Stenmark (86) en Lindsey Vonn (82), de recordhouders bij de mannen en de vrouwen. Een kloof die op één seizoen te overbruggen is, maar dan moet de skiester uit Colorado wel haar topseizoen van 2018/19 evenaren. Toen won ze 17 World Cupraces, waaronder 12 in de slalom/reuzenslalom, haar specialiteit. Een aantal waar Shiffrin de twee volgende seizoenen ver van zat, met 'slechts' zes zeges in 2019/20 en drie in 2020/21.Aan haar reeks van drie opeenvolgende eindoverwinningen in de algemene wereldbeker (van 2016/17 tot 2018/19) kwam zo een einde met een tweede en een vierde plaats in die eindstand. Ook in haar geliefde slalom strandde ze in de wereldbeker telkens als tweede. De reden voor die 'terugval': het dodelijke ongeluk van haar vader, haar vaste begeleider en klankbord, begin februari 2020, een ernstige rugblessure, en daarbovenop de coronapandemie. Shiffrin laste daarom een break van tien maanden in en skiede vorig seizoen tot het WK in Cortina d'Ampezzo, in februari dit jaar, geen enkele super G of afdaling. Op dat WK werd de Amerikaanse wel wereldkampioene op de combiné (afdaling + slalom) en pakte ze brons op de slalom en de super G, en zilver op de reuzenslalom. Een opsteker met oog op het olympische seizoen 2021/22, waarin Shiffrin weer een volledige kalender zal afwerken. Als ze tenminste niet te veel gehinderd wordt door een pijnlijke rug waar ze na de reuzenslalom in Sölden weer last van had, en die haar trainingsuren sindsdien beperkte. Al is volgens de Amerikaanse élke blessure peanuts in vergelijking met de pijn die ze nog altijd voelt door het plotse verlies van haar vader. Anderzijds motiveert haar dat ook om dit seizoen skigeschiedenis te schrijven. Komend weekend al in het Finse Levi, waar twee slalomraces op het programma staan. Als ze die wedstrijden in Lapland alle twee zou winnen, dan brengt ze haar totaal aantal overwinningen op de slalom op 47. Daarmee zou ze Ingemar Stenmark voorbijsteken, als de recordhouder wat betreft Wereldbekerzeges in één discipline, zowel bij de mannen en vrouwen. Het zou haar ook een vijfde... rendier opleveren, de aparte hoofdprijs in Levi. Na triomfen in 2013, 2016, 2018 en 2019 werd ze zo de nieuwe eigenares van Rudolph, Sven, Mr. Gru en Ingemar.Het moet haar op weg helpen naar een vierde eindwinst in de algemene wereldbeker. Shiffrin zou daarmee Lindsey Vonn evenaren. Alleen Annemarie Moser-Pröll zou er dan nog meer tellen (zes).Hét doel van de Amerikaanse is echter de Winterspelen van Peking, in februari 2022. Daar wil ze aan alle individuele disciplines deelnemen én in elke discipline een medaille winnen. In 2018 in Pyeongchang viel dat plan nog in het water omdat de slechte weersomstandigheden haar programma overhoop gooiden. In de slalom werd ze er onder meer pas vierde. Vermoeid, nadat ze de dag ervoor pas laat op de avond haar gouden medaille op de reuzenslalom kreeg uitgereikt. Daarna zegde Shiffrin af voor de super-G en de afdaling. Overvallen ook door mentale druk, waar ze last van had. Daarom verklaarde de Amerikaanse dat ze, naast het pure fysieke en technische aspect om die vijf verschillende disciplines te combineren, vooral op het mentale vlak nog veel werk heeft als ze haar doel/droom in China wil realiseren. Al zou ze naar eigen zeggen meer teleurgesteld zijn als ze dit seizoen géén wereldbekerraces zou winnen, maar wel een of meerdere olympische titel(s). 'Daar speelt geluk een grotere factor dan over een heel seizoen goed presteren', aldus Shiffrin, die ondanks haar jarenlange dominantie slechts twee olympische titels heeft verzameld (goud op de slalom in 2014 en op de reuzenslalom in 2018). In het Chinese Yanqing National Alpine Skiing Center kan het weer bovendien weer roet in het eten gooien. Ze heeft die weerpatronen al bestudeerd en die zijn blijkbaar even wisselvallig als in Pyeongchang. Bovendien zijn de pistes compleet onbekend terrein, aangezien er nog geen Wereldbekermanches of testevents hebben plaatsvonden. Alle olympische skiërs hebben tot dusver alleen dronebeelden.Afwachten of Shiffrin haar twee dromen kan waarmaken. Aan haar privégeluk zal het niet liggen. Sinds het voorjaar is ze immers samen met Aleksander Aamodt Kilde, de Noor die in 2019/20 de algemene wereldbeker bij de mannen won, maar vorig seizoen, in januari, zijn kruisbanden scheurde toen hij aan de leiding stond. In zijn daaropvolgende revalidatie groeiden de twee, die al enkele jaren bevriend waren, dichter naar elkaar toe en werden ze een koppel. Als verliefdheid Shiffrin vleugels geeft, dan belooft het dus een historisch seizoen te worden voor The Mozart of Skiing.