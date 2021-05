MMA-ster Conor McGregor was 's werelds best betaalde sporter in 2020 met een inkomen van ongeveer 180 miljoen dollar (149 miljoen euro), mede dankzij allerlei zakelijke nevenactiviteiten.

Dat schrijft het tijdschrift Forbes woensdag.

De 32-jarige Ier vocht slechts één keer in 2020 en verdiende 22 miljoen dollar met zijn overwinning op Donald Cerrone. De resterende 158 miljoen dollar waren afkomstig van zijn zakelijke ondernemingen, waaronder de verkoop van zijn aandelen in een whiskymerk. Volgens Forbes was McGregor een van de vier atleten die in 2020 meer dan 100 miljoen dollar verdiende. Lionel Messi kwam op de tweede plaats met 130 miljoen dollar aan inkomsten (ongeveer 107 miljoen euro), gevolgd door Cristiano Ronaldo (120 miljoen dollar, ongeveer 99 miljoen euro).

Dallas Cowboys-quarterback Dak Prescott rondt de top vier af met 107,5 miljoen dollar (89 miljoen euro) aan verdiensten, voor Lakers-ster LeBron James (96,5 miljoen dollar, ongeveer 79 miljoen euro) en de Braziliaan Neymar (95 miljoen dollar, 78 miljoen euro). Roger Federer behoort, ondanks het feit dat hij in 2020 slechts één toernooi speelde, nog steeds tot de top 10 (90 miljoen dollar, ca. 74,5 miljoen euro).

