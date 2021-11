Moderne vijfkamp laat paardrijden vallen na Spelen in Parijs

De moderne vijfkamp gaat na de Olympische Spelen van 2024 hervormen. De UIPM, de internationale organisatie achter de sport, kondigde donderdag aan dat na de Spelen in Parijs het paardrijden in de discipline zal vervangen worden door een andere sport. Welke sport dat zal worden, is nog niet bekend.

© GETTY