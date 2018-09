Mourinho haast zich voorbij camera's... maar struikelt dan

Mourinho, de coach van Manchester United, dacht eergisteren de camera's te ontwijken, maar dat draaide enigszins anders uit. De coach wilde zo snel mogelijk naar de interland gaan kijken tussen Engeland en Spanje maar struikelde over een afsluiting. Een steward met het opschrift "Here to help" was de eerste om de coach ter hulp te snellen.