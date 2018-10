Muyters: "Meer respect voor arbiters"

In de Gentse deelgemeente Oostakker heeft Vlaams minister van Sport Philippe Muyters zaterdagmiddag even voor jeugdscheidsrechter gespeeld. Tijdens de 'Week van de Official' wordt respect gevraagd voor de 15.000 scheidsrechters, juryleden, tijdopnemers of andere officials in Vlaanderen.