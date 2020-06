Verschillende Formule 1-piloten spreken zich uit tegen racisme nadat zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zondag het stilzwijgen van zijn collega's aanklaagde na de dood van George Floyd.

Er is al enkele dagen hevig protest in de Verenigde Staten na de dood van Floyd. 'Ik zie wie er stil blijft', verklaarde Hamilton, die het plunderen in de VS evenwel niet goedkeurt. 'Sommigen onder jullie zijn grote sterren. Toch horen we jullie niet over dit grote onrecht. Vanuit mijn door blanken gedomineerde sport komt er geen enkel teken. Ik ben een van de weinige gekleurde mensen. Ik sta alleen. Ik had gehoopt dat jullie zouden zien wat er aan het gebeuren is en iets zouden zeggen, maar jullie staan niet aan onze zijde. Weet alleen dat ik weet wie jullie zijn, en ik zie jullie.'

Intussen postten Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz Jr., George Russell en Daniel Ricciardo wel al boodschappen tegen racisme.

Leclerc tweette dat hij 'helemaal fout' zat door zich niet uit te spreken. 'Om eerlijk te zijn voelde het ongepast en ongemakkelijk om mijn gedachten over deze situatie op sociale media te delen. Daarom heb ik me tot vandaag niet uitgesproken', stelt de Monegaskische Ferrari-rijder. 'Ik heb nog steeds moeite woorden te vinden om de wreedheid te beschrijven die ik in sommige video's op internet heb gezien. Racisme moet aangepakt worden met acties, niet met stilte. Wees actief betrokken en moedig anderen aan het bewustzijn te verspreiden. Het is onze verantwoordelijkheid ons uit te spreken tegen onrechtvaardigheid. Wees niet stil. Ik sta achter #BlackLivesMatter.'

Carlos Sainz Jr., die vanaf 2021 aan de zijde van Leclerc zal rijden bij Ferrari, heeft het gevoel dat 'we teruggekeerd zijn in de tijd, ondanks het lijden en de tranen van onze voorouders'. 'Het is gek wat er nu gebeurt, we hebben allemaal hetzelfde bloed...', aldus de Spanjaard van McLaren. 'In onze sport zijn er werknemers en fans van over de hele wereld, met verschillende achtergronden, religies, huidskleur en status. We werken samen in harmonie om iedereen over de hele wereld te entertainen en om een boodschap van sportiviteit en eenheid te verspreiden. Ik veroordeel absoluut alle soorten racisme en onrechtvaardigheid. Diversiteit brengt ons vooruit, we omarmen het. Hopelijk zal iedereen dat op een dag doen.'

