Zes zevenkampen op rij gewonnen, goed voor een olympische, wereld- en Europese titel in 2016, 2017 en 2018. Weinig die eraan twijfelen dat Nafi Thiam (25) daar volgende donderdag een nieuwe gouden WK-medaille aan toevoegt. Met dank aan speciale genen.

Toen Nafi Thiam in 2017 op de Hypomeeting in Götzis als vierde atlete ooit de kaap van de 7000 punten rondde, tweette Ashton Eaton, de beste tienkamper ooit: 'Goeie kans dat de beste atleet ter wereld een vrouw is.'

Een vrouw die spot met het cliché dat een zevenkampster in alles goed is, maar in niets de beste. Een vrouw die 'morfologisch en fysiologisch compleet uniek is', zoals Johan Bellemans, het hoofd van de medische dienst van Team Belgium tijdens de Olympische Spelen, het onlangs verwoordde.

Toch benadrukt Thiam zelf dat de perfécte atlete níét bestaat. Ook zij dus niet. Hoe heeft haar niettemin uitzonderlijke lichaam zich ontwikkeld, onder meer via een aangepast dieet? Wat zijn de sterke en zwakke punten? Kan ze nog sterker worden?

