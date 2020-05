De Belgische atlete gaf een interview aan de website van het Internationaal Olympisch Comité. Daarin geeft ze toe dat een jaar zonder groot toernooi een goede zaak kan zijn voor haar.

Sinds het besluit om de Olympische Spelen in Tokio uit te stellen tot volgend jaar, probeert Nafi Thiam fit én positief te blijven.

'Ik begrijp dat het geen gemakkelijke beslissing was, zeker in die periode (op 24 maart, nvdr). Nu is het logisch dat de Spelen niet kunnen doorgaan, maar alles is heel snel geëvolueerd de afgelopen weken. Dus, hoe moeilijk die beslissing ook was, het was zeker de juiste', vindt de intussen 25-jarige atlete.

En elk nadeel heeft zijn voordeel. Thiam beseft dat dit een uitzonderlijke periode voor haar is. 'Dit jaar zal waarschijnlijk een 'blank' jaar worden, een trainingsjaar. Dat is goed voor het lichaam', zegt ze.

'Tot nu toe was het elk jaar wel iets: EK, WK, Olympische Spelen,... Elk jaar heb je tien maanden om je voor te bereiden op een groot kampioenschap. Het feit dat ik nu niet moet denken dat ik klaar moet zijn op een bepaald moment, is een beetje vreemd als motivatie, maar qua stress kan het een goede zaak zijn.'

Work-out in de garage

Thiam beseft ook dat ze geluk heeft. Ze is niet alleen fit en gezond, maar profsporters in België mochten naar bepaalde trainingscentra blijven gaan, ook tijdens de lockdown, zij het onder strikte voorwaarden. 'Als je er arriveert, moet je eerst aanbellen. Dan komt er iemand naar de deur, checkt of je op de lijst staat, neemt je temperatuur en pas dan kan je binnen.'

Thiam geeft toe dat een en ander 'beangstigend' is, maar toch is ze gerustgesteld door alle veiligheidsmaatregelen. Vaak ging ze trainen zonder ook maar één andere atleet tegen te komen.

Mocht het alsnog verboden worden om naar de gymzalen te gaan, dan is er nog geen man overboord. De wereldkampioene van 2017 heeft immers een heuse work-outruimte geïnstalleerd in haar garage. Daar maakt ze gebruik van samen met haar vriend Niels Pittomvils, polsstokspringer en meerkamper.

Toen het koppel lucht kreeg van de op til zijnde lockdown, verloren ze geen tijd. 'Ik belde met de persoon die verantwoordelijk is voor de gymzaal waar ik gewoonlijk ga trainen om eens te zien of ik wat materiaal kon meenemen. Ik ging een camionette bij de vader van mijn vriend halen en we gingen het materiaal oppikken. Het was nipt, maar we haalden het.'

Zoals bij de meeste mensen is het voor Thiam lastig dat ze haar vrienden, en zeker haar moeder, niet kan zien. Videogesprekken en berichtjes brengen soelaas, maar soms overweldigt de situatie haar. 'Net zoals iedereen hoor je over mensen die ziek worden en sterven. Dat is zo moeilijk. Hoe de maatschappij straks gaat veranderen, wat het eindresultaat zal zijn, dat is een groot vraagteken', zegt ze. 'Ik maak me daar zorgen over, maar je kan alleen maar afwachten. Veel kan je niet doen behalve de regels respecteren en hopen dat het snel gedaan zal zijn.'

Work-outs op Instagram

Intussen zit Nafi Thiam niet stil en probeert ze op haar manier een steentje bij te dragen. Op haar Instagramaccount post ze persoonlijke work-outs voor haar fans.

Thiam legt uit: 'Ik kreeg heel wat berichten op Instagram. Mensen wilden mijn work-outs zien en vroegen wat ik deed om fit te blijven, zodat zij het ook konden doen. Maar wat ik doe, is te specifiek en misschien niet interessant voor iedereen, dus dacht ik: oké, ik zal iets voor hen doen dat fun is.'

Met meer dan 139.000 volgers op Instagram waren de work-outs meteen een schot in de roos.

Sinds het besluit om de Olympische Spelen in Tokio uit te stellen tot volgend jaar, probeert Nafi Thiam fit én positief te blijven. 'Ik begrijp dat het geen gemakkelijke beslissing was, zeker in die periode (op 24 maart, nvdr). Nu is het logisch dat de Spelen niet kunnen doorgaan, maar alles is heel snel geëvolueerd de afgelopen weken. Dus, hoe moeilijk die beslissing ook was, het was zeker de juiste', vindt de intussen 25-jarige atlete.En elk nadeel heeft zijn voordeel. Thiam beseft dat dit een uitzonderlijke periode voor haar is. 'Dit jaar zal waarschijnlijk een 'blank' jaar worden, een trainingsjaar. Dat is goed voor het lichaam', zegt ze. 'Tot nu toe was het elk jaar wel iets: EK, WK, Olympische Spelen,... Elk jaar heb je tien maanden om je voor te bereiden op een groot kampioenschap. Het feit dat ik nu niet moet denken dat ik klaar moet zijn op een bepaald moment, is een beetje vreemd als motivatie, maar qua stress kan het een goede zaak zijn.'Thiam beseft ook dat ze geluk heeft. Ze is niet alleen fit en gezond, maar profsporters in België mochten naar bepaalde trainingscentra blijven gaan, ook tijdens de lockdown, zij het onder strikte voorwaarden. 'Als je er arriveert, moet je eerst aanbellen. Dan komt er iemand naar de deur, checkt of je op de lijst staat, neemt je temperatuur en pas dan kan je binnen.'Thiam geeft toe dat een en ander 'beangstigend' is, maar toch is ze gerustgesteld door alle veiligheidsmaatregelen. Vaak ging ze trainen zonder ook maar één andere atleet tegen te komen.Mocht het alsnog verboden worden om naar de gymzalen te gaan, dan is er nog geen man overboord. De wereldkampioene van 2017 heeft immers een heuse work-outruimte geïnstalleerd in haar garage. Daar maakt ze gebruik van samen met haar vriend Niels Pittomvils, polsstokspringer en meerkamper. Toen het koppel lucht kreeg van de op til zijnde lockdown, verloren ze geen tijd. 'Ik belde met de persoon die verantwoordelijk is voor de gymzaal waar ik gewoonlijk ga trainen om eens te zien of ik wat materiaal kon meenemen. Ik ging een camionette bij de vader van mijn vriend halen en we gingen het materiaal oppikken. Het was nipt, maar we haalden het.'Zoals bij de meeste mensen is het voor Thiam lastig dat ze haar vrienden, en zeker haar moeder, niet kan zien. Videogesprekken en berichtjes brengen soelaas, maar soms overweldigt de situatie haar. 'Net zoals iedereen hoor je over mensen die ziek worden en sterven. Dat is zo moeilijk. Hoe de maatschappij straks gaat veranderen, wat het eindresultaat zal zijn, dat is een groot vraagteken', zegt ze. 'Ik maak me daar zorgen over, maar je kan alleen maar afwachten. Veel kan je niet doen behalve de regels respecteren en hopen dat het snel gedaan zal zijn.'Intussen zit Nafi Thiam niet stil en probeert ze op haar manier een steentje bij te dragen. Op haar Instagramaccount post ze persoonlijke work-outs voor haar fans. Thiam legt uit: 'Ik kreeg heel wat berichten op Instagram. Mensen wilden mijn work-outs zien en vroegen wat ik deed om fit te blijven, zodat zij het ook konden doen. Maar wat ik doe, is te specifiek en misschien niet interessant voor iedereen, dus dacht ik: oké, ik zal iets voor hen doen dat fun is.'Met meer dan 139.000 volgers op Instagram waren de work-outs meteen een schot in de roos.