Nafi Thiam en Bashir Abdi zijn de favorieten voor de Gouden Spike, de bekroning voor de beste Belgische atleten van het jaar.

Vorig jaar won Koen Naert zijn eerste Gouden Spike. Bij de vrouwen ging de trofee voor de zesde keer op rij naar Nafi Thiam, dit jaar opnieuw favoriete voor de prijs. Op het WK in Doha veroverde Thiam zilver in de zevenkamp, ze moest haar meerdere erkennen in de Britse Katarina Johnson-Thompson. De olympisch kampioene, die eerder op het jaar de Décastar won met de op één na hoogste score (6.819) uit haar carrière, krijgt concurrentie van onder anderen Belgian Cheetah Cynthia Bolingo Mbongo, die op het EK indoor in Glasgow met een Belgisch record (51.62) zilver pakte op de 400m.

Als Thiam voor de zevende keer de Gouden Spike wint, wordt ze alleen recordhoudster. Momenteel deelt ze het record met Kim Gevaert, die de prijs ook zes keer won.

Bij de mannen lijkt de trofee opnieuw naar een marathonloper te gaan, met Bashir Abdi als topfavoriet. In oktober finishte hij in de marathon van Chicago als vijfde. Daarbij scherpte hij zijn Belgisch record met 49 seconden aan tot 2u06:14. Eerder op het jaar bracht Abdi het Belgisch record in Londen op 2u07:03. Ook zijn concurrent Koen Naert is opnieuw genomineerd.

De Belgian Tornados (4x400m mannen), goed voor brons op het WK en op de World Relays en goud op het EK indoor, zullen waarschijnlijk opnieuw in de prijzen vallen als Team van het Jaar.

De trofeeën worden zaterdag vanaf 16 uur op Stayen in Sint-Truiden uitgereikt.