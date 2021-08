Het is een historische dag voor de Belgische sport, want na de Red Lions is ook Nafi Thiam olympisch kampioen geworden in de zevenkamp. Noor Vidts kon nog brons pakken, maar eindigde uiteindelijk op de vierde plaats.

België verzamelde nu al vijf medailles in Tokio, na goud voor Nina Derwael aan de brug met ongelijke leggers en de Red Lions, zilver voor Wout van Aert in de wegrit en brons voor judoka Matthias Casse in de categorie tot 81 kg.

Voor de afsluitende 800m had Thiam een voorsprong van 64 punten op Vetter. Ze mocht 4.40 verliezen op de Nederlandse, maar finishte in 2:15.98 (PR: 2:15.24) voor Vetter (2:18.72). Thiam kwam zo uit op 6.791 punten (BR: 7.013 ptn), Vetter werd tweede met een Nederlands record van 6.689 punten. Daarmee schrijft Thiam sportgeschiedenis, nooit eerder kon een Belg een olympische titel verlengen. De Naamse is ook pas de tweede zevenkampster die twee keer op rij goud op de Spelen pakt, na de Amerikaanse Jackie Joyner-Kersee (1988-1992).

Vidts, die als vijfde in de stand aan de dubbele baanronde begon, poogde nog de Nederlandse Emma Oosterwegel en de Amerikaanse Kendell Williams voorbij te steken. Met een nieuw persoonlijk record van 2:09.15 (vorig PR: 2:09.34) op de 800m knokte ze zich in de stand nog voorbij Williams, maar niet voorbij Oosterwegel.

Vorige winter was Vidts nog de verrassing van de Europese indoorkampioenschappen in het Poolse Torun, toen ze na een reeks persoonlijke records zilver in de wacht sleepte, achter de ongenaakbare Thiam. En in Tokio maakte Vidts opnieuw indruk. Op vijf disciplines verbeterde ze haar persoonlijk record. Ze verpulverde ook haar PR op de zevenkamp, die bedraagt nu 6.571 punten (vorig PR: 6.240 ptn).

Thiam presteerde onder de verwachtingen op de openingsdag, die ze pas als derde afsloot, achter Vetter en Vidts. Donderdag stelde ze echter orde op zaken met zeges in het verspringen en het speerwerpen. Persoonlijke records realiseerde Thiam niet in Tokio.

Op Thiams erelijst staan ook nog een wereldtitel (Londen 2017), een Europese titel (Berlijn 2018) en twee Europese indoortitels (Belgrado 2017 en Torun 2021). Op het WK van 2019 werd ze tweede achter Katarina Johnson-Thompson. De Britse ging in Tokio tijdens de 200 meter neer met een kuitblessure en scoorde daardoor in dat onderdeel geen punten. Daarna gaf ze er de brui aan.

Lees ook: Waarom Nafi Thiam het bijna perfecte zevenkamplichaam heeft

België verzamelde nu al vijf medailles in Tokio, na goud voor Nina Derwael aan de brug met ongelijke leggers en de Red Lions, zilver voor Wout van Aert in de wegrit en brons voor judoka Matthias Casse in de categorie tot 81 kg. Voor de afsluitende 800m had Thiam een voorsprong van 64 punten op Vetter. Ze mocht 4.40 verliezen op de Nederlandse, maar finishte in 2:15.98 (PR: 2:15.24) voor Vetter (2:18.72). Thiam kwam zo uit op 6.791 punten (BR: 7.013 ptn), Vetter werd tweede met een Nederlands record van 6.689 punten. Daarmee schrijft Thiam sportgeschiedenis, nooit eerder kon een Belg een olympische titel verlengen. De Naamse is ook pas de tweede zevenkampster die twee keer op rij goud op de Spelen pakt, na de Amerikaanse Jackie Joyner-Kersee (1988-1992). Vidts, die als vijfde in de stand aan de dubbele baanronde begon, poogde nog de Nederlandse Emma Oosterwegel en de Amerikaanse Kendell Williams voorbij te steken. Met een nieuw persoonlijk record van 2:09.15 (vorig PR: 2:09.34) op de 800m knokte ze zich in de stand nog voorbij Williams, maar niet voorbij Oosterwegel.Vorige winter was Vidts nog de verrassing van de Europese indoorkampioenschappen in het Poolse Torun, toen ze na een reeks persoonlijke records zilver in de wacht sleepte, achter de ongenaakbare Thiam. En in Tokio maakte Vidts opnieuw indruk. Op vijf disciplines verbeterde ze haar persoonlijk record. Ze verpulverde ook haar PR op de zevenkamp, die bedraagt nu 6.571 punten (vorig PR: 6.240 ptn).Thiam presteerde onder de verwachtingen op de openingsdag, die ze pas als derde afsloot, achter Vetter en Vidts. Donderdag stelde ze echter orde op zaken met zeges in het verspringen en het speerwerpen. Persoonlijke records realiseerde Thiam niet in Tokio.Op Thiams erelijst staan ook nog een wereldtitel (Londen 2017), een Europese titel (Berlijn 2018) en twee Europese indoortitels (Belgrado 2017 en Torun 2021). Op het WK van 2019 werd ze tweede achter Katarina Johnson-Thompson. De Britse ging in Tokio tijdens de 200 meter neer met een kuitblessure en scoorde daardoor in dat onderdeel geen punten. Daarna gaf ze er de brui aan.