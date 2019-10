Dinsdagnacht start het nieuwe NBA-seizoen. Na een stortvloed van verschuivingen in het tussenseizoen is Los Angeles hét centrum van het NBA-heelal geworden. Met LeBron James (opnieuw) als The King?

LeBron James: nog altijd, op zijn 34e, is hij de superster die de meeste aandacht opslokt in de NBA, ruim drie jaar na zijn laatste titel met Cleveland, in juni 2016. Vorige zomer verhuisde hij van het grijze, kille Ohio naar de roemrijke LA Lakers en het warme Californië. Mede wegens de aantrekkingskracht van Hollywood, waar The King zijn businessimperium beter kon uitbouwen. Intussen ook werkend aan Space Jam 2, een remake van de basketbalfilm waarin hij de hoofdrol zal vertolken.

Sportief werd het seizoen voor de Lakers een flop. Verkeerd samengestelde spelerskern, James die 27 matchen miste wegens blessures, geen play-offs, het vertrek van president Magic Johnson...

Zo werdde druk bijzonder groot om een co-star aan te trekken naast James. Vadertje Tijd tikt immers op diens bijna 35 jaar oude schouders. En dus ging general manager Rob Pelinka all in met een trade voor Anthony Davis van New Orleans. Jonge beloftevolle spelers als Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram, een stortlading aan draftpicks: allemaal in ruil voor Davis. De toekomst hypothekeren om nú te winnen.

Met The Brow, in New Orleans de meest onderbelichte superstar van de NBA, maar een alleskunner, offensief én defensief. En als center/power forward perfect complementair met LeBron James. Zeker omdat The King de sleutels van de Lakersaanval in handen van Davis wil geven.

Hij wilde zelfs, als symbolisch cadeau, zijn rugnummer 23 afstaan, maar werd teruggefloten door kledingsponsor Nike. Die heeft immers nog voor 'tien miljoen dollar' aan LeBron James-shirts met rugnummer 23 in voorraad liggen.

In preseason klikte het alvast erg goed. Al na de eerste oefenmatch tweette James dat hij zich, na lange tijd, weer 'als een kind in een snoepwinkel' voelde. Een aanloop naar The Return of the King, na zijn laatste NBA-titel in Cleveland?

Geen klein broertje meer

Af te wachten, want ook bij het kleine broertje in Los Angeles, zijn twee sterren aan de hemel verschenen: Paul George en Kawhi Leonard. Die laatste werd vorig seizoen, als MVP van de finals, nochtans kampioen met Toronto, maar hij wilde na één seizoen in Canada terugkeren naar zijn roots, in Californië.

Op één voorwaarde: dat de Clippers all the way zouden gaan om George via een trade weg te halen uit Oklahoma. Geen probleem voor miljardair-eigenaar Steve Ballmer, die op één dag én Leonard én George liet tekenen.

Kunnen zij het Lakersduo LeBron James/Anthony Davis een hak zetten en richting finale doorstoten? Of steken andere teams daar een stokje voor: de Golden State Warriors (die superster Kevin Durant verloren), de Houston Rockets (met het nieuwe duo Russell Westbrook/James Harden), outsiders Denver Nuggets of Utah Jazz?

Of komt het gevaar uit de Eastern Conference, waar de Philadelphia 76'ers en de Milwaukee Bucks op eenzame hoogte lijken te staan?

