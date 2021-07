Vrenz Bleijenbergh is donderdag niet gekozen in de draft van de NBA. De 20-jarige small forward van Antwerp hoopte als tweede Belg ooit gedraft te worden, maar zover kwam het niet.

Bleijenbergh (2m08) werkte de voorbije drie weken heel wat work-outs af voor verschillende NBA-teams om zich te laten opmerken. Oorspronkelijk stonden er drie trainingen op de planning van de Antwerpenaar, maar het werden er uiteindelijk dertien.

Belgen in de NBA

Nog maar een Belg werd ooit gekozen in de draft. Dat was Axel Hervelle, die in 2005 in 52e positie werd opgevist door de Denver Nuggets maar nooit een vervolg gaf aan zijn Amerikaans avontuur.

Didier Mbenga speelde als enige Belg ooit in de NBA, maar werd nooit gedraft. Hij baskette tussen 2004 en 2011 voor achtereenvolgens de Dallas Mavericks, de Golden State Warriors, de LA Lakers en de New Orleans Hornets.

Zestig spelers werden in twee rondes door de NBA-teams gedraft. De spelers die in de eerste ronde gekozen werden, kunnen bijna automatisch een contract voor twee seizoenen ondertekenen. Voor zij die in de tweede ronde gekozen werden, is dat onzeker. Cade Cunningham werd als nummer één gekozen door de Detroit Pistons.

De draft vond plaats in het Barclays Center. De zaal van de Brooklyn Nets ontving tussen 2013 en 2019 ononderbroken de NBA Draft. Vorig jaar ging de draft vanwege de coronacrisis virtueel door.

