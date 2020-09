Woensdagnacht beginnen de NBA-finals tussen de LA Lakers van superster LeBron James en de Miami Heat, de ultieme underdog. Een vooruitblik aan de hand van vijf vragen.

Waarom zijn de finals van de NBA nú al een succes?

Omdat ze in een jaar en in een land geteisterd door corona überhaupt zullen plaatsvinden. Vier maanden nadat de NBA besliste om het uitgestelde seizoen in een hermetisch afgesloten bubbel in Disney World, Orlando te laten spelen.

Omdat ze in een jaar en in een land geteisterd door corona überhaupt zullen plaatsvinden. Vier maanden nadat de NBA besliste om het uitgestelde seizoen in een hermetisch afgesloten bubbel in Disney World, Orlando te laten spelen.Met het risico dat meerdere coronabesmettingen binnen de bubbel de hele operatie zouden opblazen en een financiële ramp zouden veroorzaken. Maar door stringente maatregelen heeft de NBA dat kunnen vermijden. Sinds de herstart van het seizoen, eind juli, heeft er niemand binnen de bubbel (officieel) positief getest op corona. De nieuwe favoriete emoji van NBA-baas Adam Silver, een hand met gekruiste vingers, heeft geluk gebracht. Al zal hij pas echt gerust zijn als ook de finale helemaal afgewerkt wordt.Normaal worden de finals gespeeld volgens een 2-2-1-1-1 format, in een best of seven. Met dus de beste ploeg uit het reguliere seizoen die eerst twee keer thuis mag aantreden, en ook het thuisvoordeel heeft in de mogelijk allesbeslissende zevende match. Nu worden alle finalewedstrijden echter afgewerkt op één locatie: de AdventHealth Arena van het Wide World of Sports Complex in Disney World, waardoor er van een thuisvoordeel niet echt sprake is (op een paar tientallen joelende toeschouwers op een groot scherm na). Normaal worden de finales ook gespreid over maximaal zeventien dagen, met soms twee dagen tussen om de belasting van de reis tussen de twee steden te verkleinen. Dat nadeel is er nu niet, zodat de hele finals in maximaal 14 dagen afgewerkt worden. Met matchen op woensdag 30 september, vrijdag 2 oktober, zondag 4 oktober, donderdag 6 oktober, en mogelijk ook nog op vrijdag 9 oktober, zondag 11 oktober en dinsdag 13 oktober.Zoals voor alle andere duels in de NBA-bubbel krijgen gewone fans geen toegang tot de AdventHealth Arena. Naast spelers, coaches en refs zullen alleen ballenjongens, NBA-medewerkers, een schoonmaakploeg, medisch personeel een kleine groep journalisten aanwezig zijn.Plus een kleine selectie van familieleden en dichte vrienden van spelers en coaches die al een tijdje in de NBA-bubbel zijn toegelaten, weliswaar na een quarantaine.De LA Lakers begonnen de play-offs als nummer één van de Western Conference na een 52-19-rapport in het reguliere seizoen. Hoewel ze in de eerste wedstrijden in de bubbel op zoek leken naar zichzelf, schakelden LeBron James en co een tandje hoger in de play-offs. Met drie overtuigende series: telkens 4-1-winst, tegen de Portland Trail Blazers, de Houston Rockets en de Denver Nuggets.De Miami Heat waren na het reguliere seizoen pas nummer vijf in de Eastern Conference, met een 44-29 balans. Niettemin werden ze als een dark horse bestempeld. En dat bleek ook in de play-offs, waar ze de Indiana Pacers (4-0), de Milwaukee Bucks (4-1 tegen nochtans de nummer één van de reguliere competitie met MVP Giannis Antetokounmpo) en de Boston Celtics (4-2) elimineerden.Zeer opvallend: de Lakers en de Heat haalden vorig seizoen niet eens de play-offs en staan nu beiden in de finals. Sinds in 1984 het draftsysteem in de NBA werd hervormd, slaagden alleen de New Jersey Nets (2002), de Boston Celtics (2008) en de Cleveland Cavaliers (2015) daar in. De Celtics niet toevallig nadat ze een supertrio hadden samengesteld met Kevin Garnett, Paul Pierce en Ray Allen. De Cavaliers niet toevallig na de terugkeer van LeBron James.Diezelfde LeBron James realiseerde nu hetzelfde met de LA Lakers, nadat zijn eerste seizoen in Californië (2018/19) in het water was gevallen door een blessure en een te zwakke ploeg. Vorige zomer lokte general manager Rob Pelinka echter Anthony Davis van New Orleans naar LA, om een nieuw superduo met James te vormen.Het klikte van bij het begin tussen de twee, op én naast het terrein. Ze werden zelfs beiden verkozen tot het All NBA First Team (het beste basisteam in het reguliere seizoen). Gekoppeld aan een ijzeren defensie en het métier van 'oudjes' Rajon Rondo, Dwight Howard en Danny Green bleken ze ook in de play-offs onstuitbaar.De Lakers zijn dan ook de uitgesproken favoriet tegen Miami, dat voor het seizoen bij de bookmakers aan 60 (!) tegen 1 genoteerd stond om de NBA-titel te winnen. Mochten de Heat stunten, dan zou dat een van de grootste verrassingen in de NBA-geschiedenis zijn.Toch achten sommige waarnemers Miami, na hun uitstekende parcours in de play-offs, niet kansloos. Terend immers op de zogenaamde Heat Culture, die in de NBA-bubbel meer dan ooit tot zijn recht kwam: een ijzeren conditie en teamcohesie, een moeilijk te ontwrichten zone defense en een uitgebalanceerde aanval met zes spelers die gemiddeld meer dan 10 punten scoren. Aangevoerd door de Sloveense guard Goran Dragic, de sluwe killer Jimmy Butler en de jonge veelzijdige center Bam Adebayo, die in deze play-offs helemaal opengebloeid is. Daarnaast aangevuld met scherpschutters als Tyler Herro en Duncan Robinson, en de ervaring van veteraan Andre Iguodala. Die won de voorbije jaren twee titels met de Golden State Warriors, waar hij een sleutelrol speelde in de verdediging op... LeBron James (toen nog actief voor Cleveland). De intussen al 35-jarige LeBron James staat voor de negende maal in de laatste tien jaar in de NBA-finale, de tiende keer al in zijn carrière. Slechts drie spelers hebben hem dat ooit voorgedaan: Bill Russell en Sam Jones bij de Boston Celtics en Kareem Abdul-Jabbar bij de Milwaukee Bucks en de LA Lakers.Extra bijzonder: James neemt het nu op tegen het team waarmee hij tussen 2010 en 2014 vier keer op rij de finale haalde en twee NBA-titels veroverde (2012 en 2013). Onder een team president, Pat Riley, en een coach, Eric Spoelstra, die nog altijd aan het sportieve roer van Miami staan. Het is dan ook een van de verhaallijnen van deze finale. Spoelstra weet immers als geen ander hoe je LeBron James (een beetje) kunt lamleggen. En Riley is uit op revanche, want hij heeft James' abrupte afscheid in 2014, toen The King besloot om Miami te verlaten en terug te keren naar 'zijn' Cleveland, nooit echt verteerd.Riley, die als speler/coach/president voor het zesde (!) decennium op rij een NBA-finale heeft bereikt, bouwde sindsdien langzaam aan een nieuwe Heat Culture. En kan nu de legacy van LeBron James een grote klap toebrengen door een van de grootste stunts in de NBA-geschiedenis te realiseren.Want ook daar gaat het in deze finale om: als The King na twee titels met Miami en één titel bij Cleveland ook een dérde team de opperste glorie kan bezorgen, dan zou hij weer een extra argument hebben in de discussie om wie nu The GOAT, de Grootste Speler aller Tijden is: hij of Michael Jordan, goed voor zes NBA-titels bij de Chicago Bulls.Bovendien met de roemrijke Los Angeles Lakers, een club die al tien jaar wacht op een nieuwe titel. Toen, in 2010, met MVP Kobe Bryant, het Lakersicoon dat begin dit jaar overleed in een helikoptercrash. En aan wie James, en de hele Lakersorganisatie, nu absoluut een nieuwe NBA-titel wil opdragen. Maar dat zal dus misschien niet zo makkelijk lukken als velen denken.