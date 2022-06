De Golden State Warriors hebben hun zevende NBA-titel beet. Ze wonnen donderdag met 103-90 tegen Boston dankzij sterspeler Stephen Curry, die goed was voor 34 punten, en een ijzersterke verdediging.

De 'Dubs' uit San Francisco winnen zo de finalereeks met 4-2 tegen de Celtics. Stephen Curry werd uitgeroepen tot de beste speler van de finale.

Golden State haalt zo zijn vierde titel binnen met superster Curry (na 2015, 2017 en 2018) en zijn zevende titel in totaal. Boston werd al zeventien keer kampioen, een record dat de Celtics delen met de Los Angeles Lakers. De laatste titel dateert van 2008.

Naast de 34 punten van Curry kwam Andrew Wiggins voor de Warriors tot achttien punten, Jordan Poole noteerde er vijftien. Voor de Celtics volstonden de 34 punten van Jaylen Brown niet.

'Natuurlijk zijn er wel eens twijfels', reageerde matchwinnaar Curry na de triomf. 'Je weet hoe lang de weg is om hier te komen. Het is ontzettend moeilijk om de titel te pakken. We hebben een manier gevonden om het voor elkaar te krijgen.'

Curry maakte vier titels van Golden State Warriors mee, net als Draymond Green en Klay Thompson. Het drietal zat bij de uitreiking van de titel arm in arm met allemaal vier vingers in de lucht. 'We hebben hier met z'n allen lang aan gewerkt', aldus Curry. 'Iedereen die hier deel van uitmaakt, weet wat ik bedoel. Deze titel voelt weer anders dan die andere, absoluut.'

