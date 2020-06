De clubs van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA hebben een akkoord bereikt om hun competitie op vrijdag 31 juli te hernemen. Dat deelde de NBA donderdag mee.

De wedstijden zullen zonder publiek gespeeld worden in Disney World in Orlando (Florida). 22 teams slaan daar hun kamp op, voor de acht teams die geen kans meer maken op een plaats in de play-offs is het kampioenschap voorbij.

'De coronapandemie plaatst ons voor enorme uitdagingen, maar we hebben er goede hoop op dat we het kampioenschap op een veilige en verantwoordelijke manier gaan kunnen beëindigen', vertelde NBA commissioner Adam Silver. Bedoeling is dat spelers en staf in het complex gaan wonen en dagelijks getest worden. Personeel van de teams en het complex mogen het resort verlaten, maar moeten de regels van social distancing volgen.

De finale (best of 7) is voor oktober gepland. Op 12 oktober zou het seizoen afgerond moeten zijn. De teams houden hun trainingskampen van 30 juni tot 7 juli, voordat ze naar Orlando afreizen. Volgens ESPN en The Athletic gingen 29 van de 30 clubs met het plan akkoord, waarmee de nodige drievierdemeerderheid ruimschoots gehaald werd. Het plan moet nu ook nog door de spelersvereniging goedgekeurd worden. Volgens de New York Times gaat die het plan vrijdag bespreken.

Omdat de Atlanta Hawks zich niet bij de 22 teams bevinden, heeft Vince Carter vrijwel zeker zijn laatste wedstrijd in zijn 22 jaar lange NBA-carrière gespeeld. De 43-jarige Amerikaan is de eerste NBA-speler die in vier decennia actief is geweest. Hij kondigde eerder aan dat hij na dit seizoen zou stoppen.

