In de NBA stonden bij Brooklyn sterspelers James Harden, Kyrie Irving en Kevin Durant voor het eerst samen op het parket, maar de Nets leden na twee verlengingen een 147-135 nederlaag tegen Cleveland.

Irving vierde zijn rentree nadat hij de voorbije zeven wedstrijden gedwongen aan de kant stond vanwege het overtreden van de coronaregels. De guard werd op videobeelden gespot op een verjaardagsfeestje van zijn zus. Hij was daarbij in een groot gezelschap en droeg geen mondmasker, waarna hem een quarantaineperiode en boetes werden opgelegd.

In het duel met Cleveland was Irving goed voor 37 punten. Durant gooide 38 punten door de korf en plukte 12 rebounds. Harden lukte een triple-double (21 punten, 12 assists en 10 rebounds). Maar dat volstond niet voor de zege tegen de Cavaliers, die op een uitmuntende Collin Sexton (42 ptn) konden rekenen.

'Supertrio'

Over de komst van James Harden was vorige week veel te doen. Na de monsterdeal kan Brooklyn uitpakken met een ongezien supertrio. Lees ook een analyse van onze NBA-volger Jonas Creteur: Waarom de supertrade in de NBA met James Harden gedoemd is om te mislukken.

In de Western Conference kwamen de LA Clippers naast de La Lakers op kop met 11 zeges in 15 wedstrijden. De Clippers klopten Sacramento met 115-96. Kawhi Leonard was goed voor 35 punten. Philadelphia haalde het met 117-109 van Boston, onder meer dankzij 42 punten van Joel Embiid. In de Eastern Conference staat Philadelphia met 10 overwinningen en vijf nederlagen aan de leiding. Kristaps Porzingis was voor Dallas goed voor 27 punten en 13 rebounds in de met 112-124 gewonnen match tegen Indiana. Luka Doncic realiseerde zijn 30e triple-double uit zijn carrière (13 punten, 12 assists en 12 rebounds).

