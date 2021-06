Het is nog maar de vjfde keer in de NBA-geschiedenis dat dat gebeurt.

De LA Lakers zullen hun NBA-titel niet verlengen. De titelverdediger werd al in de eerste ronde van de play-offs van de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie uitgeschakeld, door de Phoenix Suns. De Suns wonnen donderdag het zesde duel met 113-100, en haalden het zo met 4-2 van het team van LeBron James.

Het is nog maar de vjfde keer in de NBA-geschiedenis dat een titelverdediger het kampioenschap al in de eerste ronde van de play-offs moet verlaten. Dat overkwam eerder San Antonio (2000 en 2015), Miami (2007) en Dallas (2012).

Naast Phoenix plaatsten ook Utah en Denver zich al voor de halve finales van de Western Conference. Daar komen nog de LA Clippers of Dallas Mavericks bij. In de Eastern Conference staan Philadelphia, Atlanta, Brooklyn en Milwaukee in de halve finales.

