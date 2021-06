De Belgische hockeyers (FIH-2) zullen hun Europese titel niet verlengen. In Amstelveen werden de Red Lions donderdag in de halve finales in een shoot-out met 3-1 uitgeschakeld door gastland Nederland (FIH-3).

Na de reguliere speeltijd was het 2-2.

Bij de rust was het nog 0-0. Daarna kwamen de Belgen kwamen twee keer op voorsprong, via Nicolas De Kerpel (35e) en Alexander Hendrickx (53e pc), met vijf doelpunten topscorer van het toernooi. Seve Van Ass (52e) en Jeroen Hertzberger (56e pc) brachten Nederland langszij.

Zaterdag nemen de Nederlanders het in de finale op tegen Duitsland (FIH-5), dat Engeland (FIH-6) met 3-2 uitschakelde.

Nederland gaat in zijn dertiende finale voor een zesde titel, na 1983, 1997, 2007, 2015 en 2017. De Duitsers kunnen in hun twaalfde finale het EK een negende keer winnen, na 1970, 1978, 1991, 1995, 1999, 2003, 2011 en 2013. In de groepsfase speelden Nederland en Duitsland 2-2 gelijk.

België neemt het om brons op tegen Engeland, waarvan het in de groepsfase met 2-1 verloor.

Na de reguliere speeltijd was het 2-2.Bij de rust was het nog 0-0. Daarna kwamen de Belgen kwamen twee keer op voorsprong, via Nicolas De Kerpel (35e) en Alexander Hendrickx (53e pc), met vijf doelpunten topscorer van het toernooi. Seve Van Ass (52e) en Jeroen Hertzberger (56e pc) brachten Nederland langszij. Zaterdag nemen de Nederlanders het in de finale op tegen Duitsland (FIH-5), dat Engeland (FIH-6) met 3-2 uitschakelde. Nederland gaat in zijn dertiende finale voor een zesde titel, na 1983, 1997, 2007, 2015 en 2017. De Duitsers kunnen in hun twaalfde finale het EK een negende keer winnen, na 1970, 1978, 1991, 1995, 1999, 2003, 2011 en 2013. In de groepsfase speelden Nederland en Duitsland 2-2 gelijk. België neemt het om brons op tegen Engeland, waarvan het in de groepsfase met 2-1 verloor.