De Nederlandse olympische ploeg heeft een dagrecord op de Olympische Spelen verbeterd. Judoka Sanne van Dijke bezorgde TeamNL alweer de achtste medaille van woensdag. Ze pakte brons in de klasse tot 70 kilogram.

Volgens databureau Gracenote won Nederland op 11 augustus 1928 in Amsterdam een recordaantal van zeven medailles op de Spelen. Op die dag pakte Oranje vier keer goud, één keer zilver en twee keer brons. TeamNL verbeterde dat record woensdag met tweemaal goud, driemaal zilver en driemaal brons.

De roeiers van de dubbelvier bezorgden Oranje na een paar flinke teleurstellingen in de afgelopen dagen woensdag dan eindelijk het eerste goud. Vervolgens won wielrenster Annemiek van Vleuten op het Fuji Speedway-circuit met overmacht de tijdrit.

Zilver was er op de roeibaan voor Melvin Twellaar en Stef Broenink (dubbeltwee) en de vrouwen vier-zonder. Ook wielrenner Tom Dumoulin pakte zilver op de tijdrit, net als vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. Roeisters Roos de Jong en Lisa Scheenaard (dubbeltwee) pakten brons, net als wielrenster Anna van der Breggen op de tijdrit en dus judoka Van Dijke.

In totaal telt Nederland na vijf dagen al 11 medailles (2x goud, 6x zilver, 3x brons). De Verenigde Staten hebben al het meeste edelmetaal verzameld met 31 plakken (11x goud, 11x zilver, 9x brons). De meeste gouden medailles zijn dan weer voor Japan met 13 stuks. België staat pas op een 40ste plek met 1 zilveren en 1 bronzen medaille. De laatste keer dat België überhaapt 8 medailles (het dagrecord van Nederland) in totaal won, is al geleden van 1924 (13 medailles).

