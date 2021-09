Donderdagnacht gaat de populairste sportcompetitie van de VS weer van start.

He did it again! Voor de zevende keer in zijn carrière won Tom Brady in februari de Super Bowl, de finale van de NFL (National Football League), het belangrijkste Amerikaanse sportevenement van het jaar. De 43-jarige GOAT - ondertussen is hij er 44 - deed dat voor het eerst niet als quarterback van de New England Patriots maar van de Tampa Bay Buccaneers. Meteen nadat hij de innige zoenen van zijn echtgenote, het Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen, met zichtbaar genoegen - we begrijpen dat volledig - in ontvangst had genomen, liet hij al uitschijnen te mikken op een achtste trofee. En jawel, dat zou zomaar kunnen - zoals wielercommentator José De Cauwer het zou verwoorden. Brady doet er immers nog een jaartje bij in het shirt/harnas van de Buccaneers, en hij is niet de enige die het goed vertoeven vindt daar in Florida. Tampa Bay slaagde er als eerste uittredende kampioen ooit in om alle 22 spelers opnieuw onder contract te krijgen. Als de Buccaneers hun titel kunnen verlengen, dan zijn ze de eerste club die dat voor elkaar krijgt sinds 2005 en... de New England Patriots met Brady. De Kansas City Chiefs worden algemeen beschouwd als de grootste uitdagers van de Buccaneers. In de Super Bowl werden ze nog overklast omdat de offensive line, die quarterback Patrick Mahomes moest beschermen, eerder gaten met kaas was dan kaas met gaten. Mahomes, die in juli vorig jaar het lucratiefste contract in de sportgeschiedenis ondertekende en de komende tien jaar meer dan een half miljard dollar gaat verdienen, krijgt nu een volledig nieuwe offensive line voor zich. Hoewel de automatismen er logischerwijze nog niet zijn, liet de nieuwe superster van de NFL in het voorseizoen al optekenen onder de indruk te zijn van hoe snel die spelers op elkaar ingespeeld zijn. Afwachten is het verder hoe de Dallas Cowboys voor de dag zullen komen. Het speeltje van de steenrijke eigenaar Jerry Jones is met 5,7 miljard dollar, zo berekende het zakentijdschrift Forbes, nog altijd de meest waardevolle sportclub ter wereld, maar sportief kan het die status al lang niet meer waarmaken. Vorig seizoen zakten de Cowboys als een pudding in elkaar nadat Dak Prescott geblesseerd uitviel. De quarterback is normaal gezien net op tijd weer fit om aan de competitie te starten, maar of dat volstaat om Dallas eindelijk nog eens naar de titel te leiden - de laatste dateert al van 1996 - is zeer de vraag. Nog drie opmerkelijke feiten. Eén: de teams zullen voor het eerst 17 in plaats van 16 wedstrijden spelen. We krijgen zo 'het langste seizoen ooit', zoals het vanuit de NFL zelf al werd genoemd. Twee: in een land waar nog veel mensen niet volledig gevaccineerd zijn, voert de NFL de harde lijn. Bijvoorbeeld, toen Isaiah McKenzie (Buffalo Bills) tijdens het voorseizoen langs de zijlijn 'betrapt' werd zonder mondmasker - wat hij als niet-gevaccineerde verplicht was te doen - kreeg hij prompt een boete van 14.650 dollar. Drie: Carl Nassib (Las Vegas Raiders) werd in juni de allereerste actieve American Footballspeler die zich outte als homoseksueel. Zijn ploegmaats en andere NFL-spelers reageerden alvast positief op zijn Instagrambericht. De NFL is ook dit jaar weer te volgen op Eleven Sports, dat drie matchen per week live zal uitzenden, net als de Thanksgivingwedstrijden, de play-offs en als apotheose de Super Bowl. Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag (2u20) opent Eleven Sports met het deskundige commentaar van Jürgen Nijs bij de wedstrijd tussen Tampa Bay en Dallas Cowboys. Zondagavond (22u25) is er Cleveland Browns - Kansas City Chiefs.