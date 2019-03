Nieuw oefencomplex geeft Antwerp Giants vleugels: 'Dit is uniek in België'

Komend weekend betwisten de Antwerp Giants de finale van de Beker van België. Tussendoor spelen ze ook nog de achtste finales van de Champions League (de tweede belangrijkste Europese bekercompetitie) tegen Murcia en liggen ze op schema om straks vanuit polepositie de play-offs in te duiken.

Leo De Rycke, sinds 2009 sportief verantwoordelijke bij de Antwerp Giants, voelt dat het moment is aangebroken om de Grote Stap Voorwaarts te zetten. 'Na het debacle in januari tegen Oostende (waarin Antwerp met 44-80 verloor, nvdr) is onze ploeg enorm gegroeid. Kunnen we de beker winnen dan zitten we in een zetel voor het kampioenschap, want dan verdwijnt de druk wat van de ketel. Zeker voor een jonge groep als de onze kan dat bevrijdend werken.'

'Die nederlaag was een echte schande', stelt Moors onomwonden. 'Je kunt van Oostende verliezen, maar niet met die cijfers. Als je de start mist, moet je op een bepaald moment kunnen reageren. Dat gebeurde niet. Máár, misschien net omdat ze zo zwaar was heeft die nederlaag ons weer op het juiste pad gezet. In de halve finales van de beker tegen Brussels en Europees haalden we een hoog niveau. Mijn spelers zijn zich bewust geworden van hun eigen kwaliteiten en we hebben mentaal duidelijk stappen vooruit gezet. Ik kijk geweldig uit naar de komende maanden, want dit is waarvoor je een heel jaar werkt. Het is tijd om te oogsten. Ook al omdat je weet dat door ons succesvol Europees parcours na dit seizoen getrokken zal worden aan enkele van onze spelers.'

Dan moet Antwerp eindelijk wel eens voorbij Oostende geraken. Winst in de bekerfinale kan het doorbreken van een belangrijke psychologische barrière betekenen. Moors: 'Klopt. Wij hebben de kwaliteiten om een prijs te pakken - en dat zeg ik met veel respect voor Oostende. Vorig seizoen hebben we ze twee keer geklopt in aanloop naar de play-offs, maar toen speelden zij zonder Mike Myers. In de finales werden we dan met 3-0 weggezet, een zware ontgoocheling. Oostende was simpelweg beter. Fysiek en mentaal. Ze hebben ervaring met dat soort beladen wedstrijden. Dat mag echter geen excuus blijven. De voorbije maanden bewezen we in de Champions League dat we teams van dergelijk kaliber aankunnen.'

Thuis in de Gasthuishoeve

De concurrentie kijkt knarsetandend toe hoe de club structureel stappen zet. Het nieuwe oefencomplex in de Gasthuishoevestraat in Merksem, op 500 meter van de Lotto Arena, vormt daarbij een belangrijke katalysator. Sinds september vorig jaar zijn de 27 jeugdploegen van Antwerp Giants daar gehuisvest en sinds januari dit jaar traint ook de eerste ploeg er. Het complex, langs de buitenkant fraai vormgegeven met veel houtelementen, bevat vergaderruimtes, kantoren, een grote cafetaria, drie indoorvelden, een moderne fitness, een medisch kabinet en voldoende kleedkamers. Buiten liggen ook nog twee 3 on 3-veldjes. De nv Antwerps Sportpaleis, dat de gronden in erfpacht kreeg van de stad, pootte het complex neer. Antwerp Giants sloot met de nv een huurovereenkomst voor dertig jaar. 'We gaan er prat op hofleverancier te zijn van de Young Lions, de nationale ploegen bij de jeugd. Het centraliseren van alle opleidingen op één locatie voedt de ambitie van Antwerp Giants om van deze sporthal het belangrijkste basketcentrum van Vlaanderen te maken wat opleiding van toptalent betreft', stelde clubvoorzitter Roger Roels bij de inhuldiging.

'Uniek in België,' treedt De Rycke zijn voorzitter bij. 'Hiermee kunnen we spelers en agents overtuigen van ons project. Bovendien stimuleert het de jeugd: wij vormen nu één club. Die jonge gasten delen dezelfde zaal en kleedkamers met de spelers van de eerste ploeg. Zo ontstaat een andere dynamiek.'

'Door alle faciliteiten op één plek te hebben, creëer je een topsportklimaat. Ik merk nu al dat mijn spelers uit eigen wil vroeger aanwezig zijn in het complex of langer blijven om fitnessoefeningen te doen. Hetzelfde voor de jeugd. Op termijn zal dat de Antwerp Giants nog doen groeien', beseft ook Roel Moors.