Nieuwe CEO: "voetbalbond is onbestuurbaar"

De wantoestanden in het Belgische voetbal die vorige week aan het licht kwamen, zinderen nog na. Peter Bossaert, sinds vorige maand CEO van de Belgische voetbalbond (KBVB), wil een duidelijk signaal geven. "Het is onze plicht om orde op zaken te stellen", vertelde Bossaert op een persmoment in het Belgian Football Center in Tubeke.