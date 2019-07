Zwemmer Pieter Timmers heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 50m vrije slag. Na een teleurstellende 100m vrije slag, is dit een nieuwe klap voor de Belgische medaillewinnaar in Rio.

De 31-jarige Limburger klokte de twintigste tijd, in 22.32, en kwam daarmee elf honderdsten te kort voor een swim-off voor kwalificatie. De Amerikaan Caeleb Dressel zwom de snelste tijd in de reeksen, 21.49, 83 honderdsten sneller dan Timmers. De minieme verschillen typeren de korte afstand.

Emotionele brief

Voor Timmers is de uitschakeling op de 50m vrij een nieuwe teleurstelling. Woensdag sneuvelde hij ook al in de halve finales van de 100m vrij, het nummer waarop hij op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro drie jaar geleden zilver veroverde. Zijn vrouw Elle De Leeuw postte gisterenavond nog een emotionele brief op Instagram naar haar zwemmende man over de harde klap die Timmers ontving na het missen van die finale: 'Ik heb je nog nooit zo gezien als daarnet. In tranen. Zonder woorden. Gedesillusioneerd. Triest. Gefrustreerd.'

Met de Belgische aflossingsploeg (4x100m) greep hij ook naast een ticket voor de finale. Timmers bleef op de 50m vrij ook onder het olympisch minimum van 22.01. Hij verzekerde zich eerder wel al van een olympisch deelnamebewijs op de 100m vrij.