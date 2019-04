Tiger Woods (43) durft weer te dromen. Van een legendarisch record bijvoorbeeld.

'Een paar jaar geleden kon ik niet meer stappen, zitten of liggen. Ik kon eigenlijk niets meer en liet me vier keer aan de rug opereren, alleen maar met de bedoeling min of meer een normaal leven te kunnen leiden', stamelde Tiger Woods na zijn zege in Augusta. Onverwacht, voor de 43-jarige Amerikaan ('het lichaam is nog niet oké, maar de handen blijkbaar wel'), maar nog meer voor zijn (ex-)sponsors.

Na de privéschandalen - seks, drugs, pillenverslaving - en de blessures hadden onder andere AT&T, Accenture, Gillette en Gatorade een streep onder de samenwerking getrokken. Nike, zijn sponsor sinds 1996, hield hem wel aan boord en in de slipstream van de Amerikaanse sportgigant geloofden nog enkele nieuwe sponsors (golfclubs TaylorMade, golfballenfabrikant Bridgestone Golf en Monster Energy) in de marketingkracht van de gevallen engel. Daar plukten ze nog tijdens de Masters al de vruchten van.

Volgens Apex Marketing Group, het bedrijf dat de waarden van merken tijdens wedstrijden meet en taxeert, was de brand exposure van Nike tijdens de beslissende ronde goed voor 20 miljoen euro, de close-ups van de logo's van het energiedrankje en de golfballen waren samen goed voor 900.000 euro. 'Dat is de kracht van Tiger én zijn verhaal. Wat hij op de golfcourse ook deed, de camera's hadden hem, zijn rode Niketruitje en de logo's van de andere commerciële partners geregistreerd', legde Eric Smallwood, voorzitter van Apex, uit.

Nike speelde na de Masters kort op de bal en lanceerde nog dezelfde avond een emotioneel promofilmpje, met een emotionele tekst. 'Het is gek om te zien dat een 43-jarige die alle hoogtes en laagtes heeft beleefd en net zijn vijftiende major heeft gewonnen, nog altijd dezelfde dromen heeft van toen hij drie jaar was.' Die jongensdroom legde hij, in een lang vergeten filmpje, zelf uit: 'Beter doen dan Jack Nicklaus.' Die won 18 majors, Woods staat op 15.