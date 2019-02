Nikola Vucevic: NBA All Star en... halve Belg

'This game should have been the final @FIFAWorldCup #BRABEL Allez les diables!' Het was een van de vele tweets die Nikola Vucevic (28) vorige zomer postte tijdens het WK voetbal, als Rode Duivelsfan.

Niet toevallig, want als je naar zijn nationaliteit vraagt, antwoordt hij steevast dat hij zich én Montenegrijn én Belg voelt. Een connectie die dateert van zijn jeugd, toen hij tussen zijn twee en dertien jaar in het Vlaams-Brabantse Sterrebeek woonde. 'Een bepalende periode in mijn leven', aldus de vlot Frans sprekende Vucevic.

Het levenslicht zag Nikola nochtans op 24 oktober 1990 in Zwitserland, waar zijn vader Boro Vucevic, een profbasketter, toen speelde. In 1992 verkaste Boro naar België, waar hij aan de slag ging bij Athlon Ieper, en daarna bij Brussels, Luik en Okapi Aalst. Ook Savo Vucevic, Nikola's oom, belandde in België: hij coachte Spirou Charleroi tussen 2002 en 2006.

Tot op vandaag woont er familie van Vucevic in de regio Zaventem, waar de Montenegrijn zijn eerste basketbalstapjes zette bij de U12 van de Zaventem Jets. Sven Ceuppens, jeugdtrainer van Vucevic en huidig voorzitter van de club: 'Nikola's ouders speelden basketbal op hoog niveau. Aan zijn balbehandeling was duidelijk te zien dat hij die genen geërfd had.

'Hij stak erbovenuit, ook letterlijk, maar dat hij zou uitgroeien tot een NBA-vedette kon je onmogelijk voorspellen. Nikola bleef ook slechts anderhalf jaar bij ons. Nadien verhuisde hij via een familielid mee naar Linthout, waar hij ook een jaartje speelde. Daarna keerde de familie Vucevic terug naar Montenegro.'

Gedraft

Op zijn zeventiende trok Nikola naar de VS, om er zich op highschool en later aan de University of Southern California verder te ontwikkelen als basketter. Met succes, want in 2011 werd hij als 16e gedraft door de Philadelphia 76'ers. Hij bleef er een seizoen en verkaste in 2012 naar Orlando. Daar groeide Vucevic, die voor de Montenegrijnse nationale basketbalploeg koos, langzaam uit tot een vaste waarde.

Dit seizoen brak hij zelfs helemaal door, als een van de veelzijdigste big men (2m13) in de NBA. Resultaat: na goed 50 van de 82 matchen zit Nikola aan gemiddeldes van 21 punten, 12 rebounds en 4 assists.

Terecht beloond met een eerste selectie voor het All-Star Game, gekozen door de NBA-coaches als een van de zeven reserves uit de Eastern Conference.