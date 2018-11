Nina Derwael gehuldigd in Sint-Truiden (video)

Sint-Truiden heeft zaterdag Nina Derwael gehuldigd als kersvers wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers. Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) kondigde opnieuw aan dat Derwael ereburger zal worden van de stad. Ook zal er een plein of een straat vernoemd worden naar de 18-jarige gymnaste, die op het WK in Doha tevens vierde werd in de allroundcompetitie en aan de balk. Ondanks de regen kwamen enkele honderden fans opdagen voor de huldiging. 'Het is toch een beetje raar om iedereen zo samen te zien', zei de eerste Belgische turnster die zich wereldkampioene mag noemen. 'Ik ben heel blij om terug te zijn en te zien dat het hier ook zo geleefd heeft.'