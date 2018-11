Nina Derwael wint Nationale Trofee voor Sportverdienste

Nina Derwael schreef vorige week Belgische sportgeschiedenis door als eerste Belgische turnster wereldkampioene te worden. Ze deed dat in Doha met goud aan de brug met ongelijke leggers. Daarnaast werd ze in Qatar ook vierde in de allroundcompetitie en vierde aan de balk.

In augustus verlengde de 18-jarige Truiense op het EK in Glasgow haar Europese titel aan de brug en won ze zilver aan de balk.

Vorig jaar kreeg Derwael al de Vlaamse Reus (een trofee van de Vlaamse sportpers) na haar Europese titel en WK-brons aan de brug.

De Nationale Trofee voor Sportverdienste bekroont sinds 1928 een Belgische sporter of sportploeg die zich in het voorbije jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. De prestigieuze onderscheiding kan maar één keer in een carrière worden gewonnen. Een jury van (oud)sportkampioenen kiest de laureaat.

Vorig jaar ging de trofee naar David Goffin. De tennisser volgde toen meerkampster Nafi Thiam op.

'Niet wachten'

België kende in 2018 een mooi sportjaar. De jury had dan ook wat tijd nodig om unaniem voor Derwael te kiezen. 'Het is altijd moeilijk om sporten te vergelijken,' zegt jurylid Joël Smets, meervoudig wereldkampioen motorcross en winnaar van de Trofee voor Sportverdienste in 2000. 'We hebben voor en tegen afgewogen. De Rode Duivels hebben voor een mooi beeld van ons land gezorgd en Thibaut Courtois werd verkozen tot beste doelman van het WK. Nina Derwael heeft haar knappe resultaten van 2017 bevestigd en turnen is een sport waarin carrières kort zijn. We wilden niet wachten tot de Spelen van 2020 om haar te eren.'

Wilfried Meert, decennialang organisator van de Memorial Van Damme, onderstreepte dat de Belgische sportliefhebber dit jaar flink in de watten is gelegd met tal van knappe prestaties. 'Na een schitterende zomer hadden we ruim de keuze. Na overleg waren we unaniem: Nina Derwael moest onderscheiden worden voor haar titel in de universele sport die het turnen is.'

Volgens Meert werden ook Thibaut Courtois en Emma Plasschaert, wereldkampioene zeilen, in overweging genomen door de jury.