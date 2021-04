Ondanks dat de Olympische Spelen van 2032 voor het Australische Brisbane voorbestemd lijken, heeft Zuid-Korea het Internationaal Comité laten weten dat het kandidaat blijft om de Spelen samen met Noord-Korea te organiseren. Seoel bevestigde donderdag dat de kandidatuur met Pyongyang voorgesteld werd bij de toewijzingscommissie van het IOC.

IOC-voorzitter Thomas Bach sprak in september 2010 al met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in over een Koreaanse kandidatuur, maar nadat de relaties tussen beide Korea's opnieuw vertroebelden, leek het project dood en begraven. Eind februari werd Brisbane als voorkeursstad aangeduid. Alleen met die stad worden nog gesprekken gevoerd.

'De beslissing om exclusief met Brisbane te praten, heeft ons verrast en we vragen het IOC om andere kandidaturen in overweging te nemen', zegt het stadsbestuur van Seoel. 'De Zuid-Koreaanse regering en het stadsbestuur hebben het IOC onmiddellijk gemeld dat we hun beslissing betreuren en na gesprekken met het IOC hebben we ons gezamenlijk bid ingediend.'

De gaststad voor de Spelen van 2032 wordt de eerste die volgens een nieuwe selectieprocedure aangeduid wordt. Het IOC wou af van de rat race tussen verschillende gaststeden en voerde in juni 2019 het systeem van voorkeurskandidaten in. Daarmee wordt voorkomen dat steden hoge bedragen uitgeven om zich te profileren. In het verleden leidde dat ook tot omkoping van IOC-leden. In het oude systeem waren volgens Bach 'te veel verliezers, die later geen zin meer hebben in een nieuwe kandidatuur'. Ook het nieuwe systeem krijgt kritiek. Andere kandidaten - voor 2032 waren dat naast de Korea's Qatar, Indonesië, India en het Duitse Noordrijn-Westfalen - zijn teleurgesteld dat ze hun project niet konden verdedigen en verwijten het IOC een gebrek aan transparantie. Begin maart kondigde ook Qatar al aan dat het ondanks de voorkeur voor Brisbane, voor de organisatie blijft gaan.

De Spelen van komende zomer vinden plaats in Tokio. In 2024 is Parijs de gastheer, in 2028 Los Angeles.

IOC-voorzitter Thomas Bach sprak in september 2010 al met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in over een Koreaanse kandidatuur, maar nadat de relaties tussen beide Korea's opnieuw vertroebelden, leek het project dood en begraven. Eind februari werd Brisbane als voorkeursstad aangeduid. Alleen met die stad worden nog gesprekken gevoerd. 'De beslissing om exclusief met Brisbane te praten, heeft ons verrast en we vragen het IOC om andere kandidaturen in overweging te nemen', zegt het stadsbestuur van Seoel. 'De Zuid-Koreaanse regering en het stadsbestuur hebben het IOC onmiddellijk gemeld dat we hun beslissing betreuren en na gesprekken met het IOC hebben we ons gezamenlijk bid ingediend.' De gaststad voor de Spelen van 2032 wordt de eerste die volgens een nieuwe selectieprocedure aangeduid wordt. Het IOC wou af van de rat race tussen verschillende gaststeden en voerde in juni 2019 het systeem van voorkeurskandidaten in. Daarmee wordt voorkomen dat steden hoge bedragen uitgeven om zich te profileren. In het verleden leidde dat ook tot omkoping van IOC-leden. In het oude systeem waren volgens Bach 'te veel verliezers, die later geen zin meer hebben in een nieuwe kandidatuur'. Ook het nieuwe systeem krijgt kritiek. Andere kandidaten - voor 2032 waren dat naast de Korea's Qatar, Indonesië, India en het Duitse Noordrijn-Westfalen - zijn teleurgesteld dat ze hun project niet konden verdedigen en verwijten het IOC een gebrek aan transparantie. Begin maart kondigde ook Qatar al aan dat het ondanks de voorkeur voor Brisbane, voor de organisatie blijft gaan. De Spelen van komende zomer vinden plaats in Tokio. In 2024 is Parijs de gastheer, in 2028 Los Angeles.