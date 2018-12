Nu ook matchfixingschandaal in snooker

Stephen Lee, ooit het nummer 6 van de wereld, werd in 2010 voor het eerst gearresteerd op verdenking van matchfixing. Hij ging vrijuit, maar na een controversiële wedstrijd tegen John Higgins begon de World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) dieper te graven. Het Britse sporttribunaal legde de Engelsman, die in minstens zeven toernooien had gesjoemeld, een schorsing van twaalf jaar op.

Welshman David John werd in mei geschorst, Jamie Jones staat voorlopig aan de kant en twee Chinezen liepen onlangs zware straffen op. De 31-jarige Yu Delu wordt tot februari 2029 geschorst, zijn drie jaar jongere landgenoot Cao Yupeng moet tot november 2020 toekijken.

Het nieuws geraakte bekend een dag nadat de wereldsnookerbond in Parijs had gepleit om de sport in het programma van de Spelen in 2024 op te nemen. 'Voor zulke zaken is er nooit een goed tijdstip, maar het belangrijkste is dat we tonen dat we er alles aan doen om corrupte spelers buitenspel te zetten', zei Nigel Mawer, vicevoorzitter van de WPBSA, die in een vorig leven de dienst Specialist & Economic Crime van de Londense politie leidde. 'Het is moeilijk om in het Verre Oosten bewijzen te verzamelen, maar deze twee zaken zijn een keerpunt: op basis van data-analyses en gokpatronen gaven de twee de feiten toe, zonder dat we ze voor een rechtbank moesten brengen.'

Toch zijn de feiten zorgwekkend. Yu Delu gaf toe dat hij het resultaat in vijf wedstrijden had beïnvloed, zowel in Europa en Azië, Cao Yupeng had in drie matchen gesjoemeld. Per gearrangeerde wedstrijd kregen ze elk 5600 euro. Peanuts in vergelijking met de bedragen die de goksyndicaten konden opstrijken: voor de wedstrijd van Yupeng op de Welsh Open (2016) tegen vicewereldkampioen Ali Carter, werd binnen een seconde 280.000 euro ingezet op een 4-1-nederlaag van de Chinees. Wat ook gebeurde.