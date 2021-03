De Olympische Spelen van komende zomer in Tokio zullen doorgaan zonder buitenlandse fans op de tribunes. Dat besliste het Japanse organisatiecomité zaterdag. De coronapandemie is de oorzaak.

Het Japanse organisatiecomité nam de beslissing in overleg met het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), de Japanse regering en de stad Tokio. Voorlopig zijn enkel Japanse supporters welkom, al wordt hier in april ook nog over overlegd. Het is de allereerste keer in de geschiedenis van de Spelen dat er geen buitenlandse toeschouwers worden toegelaten.

Miljoenenverlies

De organisatie zal door de beslissing een miljoenenverlies lijden. Alle door buitenlandse fans aangekochte tickets, ongeveer één miljoen, zullen terugbetaald worden. De beslissing is ook een grote klap voor het Japans toerisme.

De Olympische Spelen werden vorig jaar met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie en worden nu komende zomer (23 juli-8 augustus) gehouden. De Paralympische Spelen volgen nadien tussen 24 augustus en 5 september.

Peilingen wezen de voorbije periode uit dat een groot deel van de Japanse bevolking, gezien de huidige onzekere gezondheidssituatie, voorstander is van nieuw uitstel of zelfs afstel van het sportevenement. Zover komt het voorlopig niet, maar de Japanse regering wil met het weren van buitenlandse fans wel een signaal geven. De maatregel moet de onrust wegnemen onder de bevolking, die vreest voor een verdere verspreiding van het coronavirus.

