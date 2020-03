De kogel is definitief door de kerk. De Olympische Spelen zullen volgend jaar van 23 juli tot 8 augustus plaatsvinden in Tokio.

Eerder maandag meldden al verschillende Japanse media het nieuws. Later op de dag bevestigden de organisatoren en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de datum. Ook de Paralympische Spelen kregen maandag een nieuwe datum. Zij zullen doorgaan tussen 24 augustus en 5 september.

De Spelen, die oorspronkelijk voorzien waren tussen 24 juli en 9 augustus dit jaar, werden vorige week dinsdag uitgesteld omwille van de coronacrisis. Eerder maandag maakte Yoshiro Mori, de voorzitter van het Japanse organisatiecomité, al bekend dat er waarschijnlijk in de loop van de week officiële bevestiging zou volgen wat betreft de nieuwe datum. Het IOC hield maandag nog een telefonische conferentie met haar Uitvoerende Raad. Afgelopen donderdag hield het Internationaal Olympisch Comité al overleg met de 33 internationale sportfederaties die aanwezig zullen zijn in Tokio. Een dag later werd gesproken met de nationale olympische comités.

