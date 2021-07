De Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus) vinden nagenoeg volledig plaats zonder toeschouwers, gezien de heropleving van het coronavirus in Japan. Dat hebben de organisatoren en de Japanse autoriteiten donderdag aangekondigd.

'We zijn overeengekomen dat er geen toeschouwers zullen zijn op de sites in Tokio', verklaarde de minister van de Olympische Spelen Tamayo Marukawa na afloop van een meeting met onder andere het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Het merendeel van de olympische sites bevindt zich in de Japanse hoofdstad. De competities die plaatsvinden in de naburige departementen (Chiba, Saitama en Kanagawa) zullen ook achter gesloten deuren plaatsvinden.

De competities die in andere departementen worden georganiseerd, zoals Fukushima, Miyagi en Shizuoka, mogen wel toeschouwers verwelkomen, zij het in beperkte mate. Over de modaliteiten zullen de plaatselijke autoriteiten in overleg met de gouverneurs beslissen. De stadions daar mogen waarschijnlijk voor 50 procent gevuld worden, met maximaal 10.000 toeschouwers. Al in maart hadden de organisatoren buitenlandse toeschouwers verboden de Spelen bij te wonen.

Eerder op de dag besloot de Japanse regering om opnieuw de noodtoestand uit te roepen in Tokio, omdat het aantal coronabesmettingen in de hoofdstad de laatste dagen weer snel toeneemt. In Tokio worden momenteel ongeveer 900 coronagevallen per dag geregistreerd. De noodtoestand gaat maandag in en geldt tot 22 augustus.

'Wij steunen alle maatregelen die toelaten dat er Olympische en Paralympische Spelen kunnen plaatsvinden in alle veiligheid voor de Japanners en de deelnemers', liet IOC-voorzitter Thomas Bach optekenen. De Duitser is donderdag in Japan aangekomen en moet een quarantaineperiode van drie dagen

'Spelen moesten een zeldzame opportuniteit zijn om de kracht van de sport in volle stadions te voelen', aldus de voorzitster van het organisatiecomité, Seiko Hashimoto. 'Maar we worden geconfronteerd met een toename van het aantal coronagevallen. Het is zeer te betreuren dat we verplicht zijn dit evenement op deze manier te organiseren.' Een beslissing over publiek bij de Paralympische Spelen (24 augustus-5 september) zal na de Olympische Spelen genomen worden.

