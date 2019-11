Zesvoudig wereldkampioen rally Sébastien Ogier verlaat Citroën. Het automerk liet ook meteen weten het WK van 2020 te laten schieten.

Ogier was sinds het begin van het seizoen bij Citroën aan de slag en had een contract voor twee jaar. De 35-jarige Fransman mikte op een nieuwe wereldtitel, maar moest tevreden zijn met de derde stek. De Est Ott Tänak pakte de zege, voor Thierry Neuville (Hyundai).

Citroën maakte nadien bekend het WK rally in 2020 te laten schieten. "Na de beslissing van Ogier om Citroën Racing na dit seizoen te verlaten, heeft Citroën besloten om zijn sportieve rallyprogramma voor 2020 stop te zetten, bij gebrek aan een kopman volgend jaar", klinkt het op Twitter.

Het Franse automerk had een overeenkomst voor twee seizoenen met de duo's Ogier/Ingrassia en Lappi/Ferm. Ogier keerde eind 2018 terug bij het team waar voor hem alles begon in de rallysport. In 2010 won Ogier zijn eerste WK rally, de rally van Portugal. Eén jaar later werd Ogier teamgenoot van Sébastien Loeb. Ogier eindigde dat seizoen derde in het WK rally en kondigde enkele weken na afloop van het WK zijn overstap naar Volkswagen aan.

2012 werd een voorbereidingsjaar op de grote entree van Volkwagen in het WK. Het was het begin van het Ogier-tijdperk in de rallysport. De Fransman won 4 individuele wereldtitels op rij alsook 4 constructeurtitels. Toen Volkswagen eind 2016 zijn afscheid aan de rallysport aankondigde vond Ogier onderdak bij Ford waar hij twee wereldtitels op rij won.

Na een rotseizoen in Citroën in 2018 vond het Franse merk in zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier de perfecte ambassadeur om terug aan te knopen met de successen van weleer, maar een nieuwe wereldtitel bleef uit. En nu verlaat Ogier de ploeg alweer na één seizoen.

"De beslissing om het WK-programma stop te zetten is een rechtstreeks gevolg van het feit dat Sébastien Ogier gekozen heeft om het team te verlaten", zegt Linda Jackson, CEO van Citroën. "We hebben deze situatie niet gewild maar we konden ons geen seizoen zonder Sébastien voorstellen."