De organisatoren van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs willen het surftoernooi laten doorgaan op een Franse kolonie bij Tahiti. Dat is zo een 15.700 kilometer van de Franse hoofdstad.

Vanaf de Spelen van 2020 in Tokio zal surfen een Olympische sport zijn. In Japan is er geen probleem om dat te organiseren. Hoge golven genoeg daar. In Parijs, waar de Spelen van 2024 plaatsvinden, is dat heel wat lastiger. Daarom hebben de organisatoren de Franse kolonie Tahiti uitgekozen. Het surftoernooi zal doorgaan in de golf van Teahupo'o.

Tahiti lag in de weegschaal met de stranden van Bretagne en het zuid-westen van Frankrijk. Plaatsen als Biarritz, Lacanau, Les Landes en La Torche brachten hun kandidatuur in, maar werden dus niet gekozen.

Het is wel wat bizar dat een olympisch onderdeel zo'n 15.700 kilometer en 20 uur vliegen van de gaststad ligt. Bovendien kost een reisje naar het eiland meer dan 2.200 euro. De voorzitter van de Tahitiaanse surfbond trekt zich daar niets van aan en is in zijn nopjes. 'Het is een enorm leuke verrassing en erkenning van onze geschiedenis. Het surfen kom terug naar haar geboortegrond.'

De organisatoren hebben hun werk gedaan. Nu moet het Internationaal Olympisch Comité IOC de verhuis nog goedkeuren.