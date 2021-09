In tegenstelling tot de Olympische Spelen in Londen en Rio moeten de Belgische atleten wel belasting betalen op de premies die ze ontvingen omdat ze bij de eerste acht eindigden. Dat meldt Le Soir. De VRT-nieuwsdienstmeldt dat de regering werkt aan een wettelijk kader om een belastingvrijstelling te krijgen.

De premies, in totaal 571.500 euro, zullen wel degelijk belast worden door de Belgische fiscus, schrijft Le Soir. Bij de twee vorige Spelen werden ze niet belast in België krachtens een overeenkomst over dubbele belastingheffing met het Verenigd Koninkrijk en Brazilië, en die twee landen besloten een bronheffing van 0 procent toe te passen.

Ook met Japan heeft België zo'n akkoord, maar het land besloot het aan België over te laten om de premies van de leden van Team Belgium al dan niet te belasten.

Een gouden medaille leverde in Tokio 50.000 euro op (12.500 per atleet in een teamsport zoals hockey), een zilveren medaille ging gepaard met een premie van 30.000 euro en een bronzen medaille bracht 20.000 euro op. Er kon tot 5.000 euro verdiend worden met een achtste plaats.

De VRT-nieuwsdienst meldt intussen wel dat de olympische atleten een belastingvrijstelling kunnen krijgen voor premies en prijzen. 'Het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem werkt aan een wettelijk kader,' klinkt het.

De premies, in totaal 571.500 euro, zullen wel degelijk belast worden door de Belgische fiscus, schrijft Le Soir. Bij de twee vorige Spelen werden ze niet belast in België krachtens een overeenkomst over dubbele belastingheffing met het Verenigd Koninkrijk en Brazilië, en die twee landen besloten een bronheffing van 0 procent toe te passen. Ook met Japan heeft België zo'n akkoord, maar het land besloot het aan België over te laten om de premies van de leden van Team Belgium al dan niet te belasten. Een gouden medaille leverde in Tokio 50.000 euro op (12.500 per atleet in een teamsport zoals hockey), een zilveren medaille ging gepaard met een premie van 30.000 euro en een bronzen medaille bracht 20.000 euro op. Er kon tot 5.000 euro verdiend worden met een achtste plaats.De VRT-nieuwsdienst meldt intussen wel dat de olympische atleten een belastingvrijstelling kunnen krijgen voor premies en prijzen. 'Het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem werkt aan een wettelijk kader,' klinkt het.